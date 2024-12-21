生計聖誕創意蛋糕 甜蜜暖心

聖誕節印章卡活動。

這個聖誕假期，生計為讀者精心準備了3款創意蛋糕，以經典的美味結合精緻的聖誕裝飾，為讀者的家庭聚會增添節日氛圍，是不可錯過的選擇：

1. 聖誕草莓慕斯蛋糕 (Holiday Santa Strawberry Mousse Cake)：清新的草莓慕斯，搭配節日造型裝飾。

2. 聖誕紅絲絨蛋糕 (Holiday Red Velvet Cake)：紅絲絨的經典美味，完美烘托節日氣氛。

3. 聖誕樹幹蛋糕 (Holiday Yule Log Cake)：提供巧克力或摩卡口味，可選全條或半條，滿足不同需求。

優惠驚喜─

九折優惠：2024年12月13日至12月25日期間，凡於生計官網訂購蛋糕，即可享受九折優惠，優惠碼：HOLIDAYCAKE。

聖誕節 印章卡活動：─即日起，參加 HOLIDAY STAMP CARD 聖誕節印章卡活動：每消費 15元 可獲得 1個印章。集滿 8個印章 即可兌換禮物，讓這個聖誕節多一份甜蜜與驚喜。

生計的節日心意─

這個聖誕假期，生計用心烘焙每一份點心，注入愛與節日的喜悅，希望能讓這個冬天的每個家庭每一刻都充滿溫暖與笑容。更希望生計的用心能陪伴讀者與家人，共度一個難忘的聖誕佳節。

生計門市與聯絡方式─

12家分店：生計在灣區 擁有12家分店，每天提供新鮮出爐的麵包與烘焙食品，為日常生活注入便利與美味。

聯繫生計：

官網：www.shengkee.com，客服電話：415-468-3800，總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。