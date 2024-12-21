Covered California 向亞裔美國人推出最新動畫宣傳片

Covered California 日前推出了一系列新動畫宣傳片，旨在幫助提高健康素質，並為亞裔 美國社區提供工具和知識，讓大家能夠自信地選擇最能滿足其需求的醫療保健方案。

這些動畫宣傳片是在Covered California透過《平價醫療法案》繼續其2025年承保範圍的開放註冊期時發布的。12 月31日是未投保的加州人尋求明年全年保險 的截止日期。

在Covered California的近 180 萬名投保者中，超過35萬名為亞裔美國人，比2020年增加了17%。儘管許多人利用了增加的財務援助來支付保險費用，但加州保險市場模擬(CalSIM)（加州大學 洛杉磯分校健康政策研究中心創建的模型）的最新資料顯示，全州仍有近八萬名無保險的亞裔美國人符合資格獲得協助，以支付 Covered California 承保的費用。

Covered California執行董事Jessica Altman說:「這些動畫宣傳片不僅是教育工具，它們是通往公平醫療保健的橋樑，以尊重本州多樣化人口文化特性的方式提供醫療照護。」

Covered California與文化專家和語言專家密切合作，確保內容與其所服務的社群的獨特觀點和傳統產生共鳴。動畫宣傳片有助於以所有觀眾都能理解且有意義的方式，對複雜的醫療保健主題進行詳細介紹。並解釋了每月保費、自付費用、免賠額、共同保險和共付額等醫療保健術語的含義及其應用方式。

Covered California首席醫療官Monica Soni博士表示「我們致力於使用未投保的加州人所使用和能理解的語言來與他們溝通，我們的醫療保健系統非常複雜，有必要為人們提供適當的指導，以進行全面地瞭解。」

動畫宣傳片也解釋了醫療保健系統內的差異，例如誰有資格享受Covered California、Medi-Cal和Medicaid。

註冊投保可以透過造訪CoveredCA.com詳細瞭解更多的選擇，在這裡可以輕鬆瞭解是否有資格獲得財務協助，並查看所在地區的承保方案。有興趣詳細瞭解其承保方案的人士還可以：• 透過全州1萬4000多個認證代理和社區組織之一以多種語言獲得免費且保密的幫助，這些組織以消費者喜歡的任何語言或方言提供免費、保密的幫助。• 請經過認證的登記員致電他們，並免費為他們提供協助。• 請致電 Covered California：800-300-1506選擇健康計畫。2025年全年投保的截止日期是 12 月 31 日。