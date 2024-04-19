當莊子遇見達文西東西合璧 一期一會記憶訓練專家 相約舊金山 改變學習命運

三個家庭，戴維思 3代； 李姐妹和阿文都被訓練成超強記憶力。

相信嗎？學會了超強記憶訓練，可以比一般人的記憶強大到十倍甚至二十倍以上？

過去幾十年來，很多家庭致力於記憶技巧訓練的傳統和紀律。本次研討會邀請到Davis Woo (戴維思)是國際暢銷書籍的作者，他的作品包括《這樣學習最有效》和《戴維思超強記憶訓練》。

戴維思整個家庭都接受了培訓，包括身、心、靈狀態非常活躍的90歲父親，以及十幾歲的雙胞胎孩子。

就連戴維思孩子的托兒工作者（Wen）現在也擁有了強大的記憶能力。另一個家庭是李家姐妹倆Rusy和Tino分別是台灣台北成人和兒童記憶訓練的頂尖導師。他們的整個家庭，包括孩子、侄子和其他親戚，自2000年初以來也從培訓中受益。命運將他們帶到舊金山灣區 。

他們提供一系列一生一次的機會，為舊金山灣區 的人們舉辦免費研討會，他們可以教導並激勵大家。戴，Davis老師、Rusy老師和Tino老師以及他們的家人和朋友將用他們的超強記憶力表現以及他們的個人學習發展和突破性故事來激勵您。

瞬間記憶臉孔、數字、單詞 記憶學習法成專業基礎:

超強記憶訓練，簡單來說就是提高學習的方法。包括閱讀、記憶、邏輯等。這種方法是古羅馬、古希臘修辭論文中採用的一種記憶法。可將這些記憶技術用來記住臉孔、數字和單詞列表，並且擴大運用在生活環境上，例如演講、詩歌、建築物或甚至是街道上商店的排列。總之，因有記憶訓練，為專業和學術工作提供了非常實用的基礎能力。

防止大腦過於弱化 學習記憶法重要性勝於AI :

二十一世紀已進入AI 時代，現代人常誤以為智慧型手機越來越普及並且ChatGPT持續發展，記憶訓練還有存在的必要嗎？試想，學生考試不能用手機，翻譯機有再多的字詞，也難以翻出最恰當的用詞。更重要的是，越方便的科技，大腦的靈活度恐怕只會越來越薄弱，腦部症候群將越來越影響人健康。

不要錯過這個難得的機會，親眼目睹兩組不同家庭成員展現的「超強記憶力」能力，帶來啟發，同時也能受益於三大國際教義免費教授一些方法。 歡迎參加以下免費研討會（座位有限）:

4月20日 (周六) 10:30am，Richmond/Senator Milton Marks Public Library(351 9th Ave., San Francisco 94118)，4月20日 (周六) 1:00pm，Anza Branch Public Library(550 37th Ave., San Francisco 94121)。

4月21日(周日) 2:00pm ，1313 N Milpitas Blvd., suite 245 (2nd fl) Milpitas 95035，聯絡電話: 415-629-6880，電子郵件: [email protected]，網站: davislearning123.com。