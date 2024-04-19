我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

經濟學人：全球風險 川普回鍋居首

華埠房東疑遇職業租霸 官司3年無進展斥「司法不作為」

血管年輕 人才不老

工商訊
掃描二維碼，免費一對一醫學顧問。
掃描二維碼，免費一對一醫學顧問。

在心血管領域都說，人與動脈同歲。說的就是血管有多長壽命，人就能活多久！隨著年齡增長，人體血管不斷地在發生退行性改變。如不加以管理，可導致血管變脆，還可形成血管腔隙狹窄，造成血管阻塞、破裂等危險，導致出現心臟病、腦血栓、腦出血或者是中風偏癱等。

顯著改善血液循環，預防冠心病、腦中風的發生：過多的血脂成為血管內的垃圾，造成動脈粥樣硬化，血管阻塞，引發冠心病、中風甚或卒死。中國「九五」研究和日本、巴西和歐美等國的研究均發現，綠蜂膠在降低血脂的同時，使血液粘滯度、血小板黏附聚集、紅細胞壓積、纖維蛋白元等血液流變學指標顯著改善，淨化血液，從而起到預防冠心病、腦中風的發生的作用。

臨床研究顯示綠蜂膠使血脂下降35%，總有效率達80%以上：中國九家權威醫學院及附屬醫院聯合進行了綠蜂膠平衡高血脂的臨床研究，在停止其他降低血脂藥的情況下，給高血脂病人每天服用三次綠蜂膠，療程2-3個月，結果患者的血清甘油三脂、膽固醇均顯著下降，平均下降35%左右，總有效率在80%以上，且出現持續的作用，更可喜的是對頑固性高血脂患者也有效。前蘇聯醫學家對32例病人進行了同樣的臨床研究，也取得類似的結果。此後，世界許多國家的臨床研究均取得滿意效果，證實綠蜂膠降低血脂療效確切、穩定，而無不良反應，是理想的天然降血脂之品。

巴西野花牌綠蜂膠極其複雜的成分裡富含多種功能因數和大量活性物質，特別是黃酮、萜烯類等，對於維護血管健康，保持血管年輕化效果顯著。

1、強化整體免疫功能。綠蜂膠是一種天然的高效免疫增強劑，能使免疫系統保持良好的運行狀態，是防病抗病的基礎，有助降低血管性疾病的發生率。

2、抗氧化清除自由基。人體代謝產物——自由基會使脂質過氧化而沉積在血管上、使血液變稠，導致血管變硬、變窄，容易形成堵塞。綠蜂膠中具有很強的抗氧化性，同時能提高體內超氧化物歧化酶活性，抑制脂質過氧化。

3、保護和維持血管年輕化。綠蜂膠保護血管健康效果顯著，能有效改善毛細血管的通透性，遏止血管硬化，改善微循環，並有明顯調降血脂血糖、平穩血壓的作用。

野花牌綠蜂膠對淨化血液、保持血管的通透性和彈性有卓越的效果，被譽為「心腦血管保護神」、「血管清道夫」，能遏制血管病變，讓老化的血管恢復年輕活力，為健康長壽注入無窮的動力源泉。

專業醫學顧問免費諮詢熱線：1-877-701-9010，歡迎諮詢，祝您健康！

微信掃碼享優惠。
微信掃碼享優惠。

中風 巴西 心臟病

上一則

聖馬刁要辦波霸奶茶節

延伸閱讀

父母的健康 子女們的驕傲萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 值得託付

父母的健康 子女們的驕傲萬蜂牌巴西極品綠蜂膠 值得託付
藍夢蜂膠皇採巴西頂級原料 唯一5倍濃縮10大功效 濃度最高效果最好！

藍夢蜂膠皇採巴西頂級原料 唯一5倍濃縮10大功效 濃度最高效果最好！
蘆筍護血管、防癌 調節血糖血壓 適合腎友、孕婦

蘆筍護血管、防癌 調節血糖血壓 適合腎友、孕婦
防治糖尿病併發症，只降糖就夠了？這兩項更關鍵！

防治糖尿病併發症，只降糖就夠了？這兩項更關鍵！
甘油三酯高，別等到出現豬油血才干預野花蜂膠 天然調節血脂 遠離心梗

甘油三酯高，別等到出現豬油血才干預野花蜂膠 天然調節血脂 遠離心梗

熱門新聞

輝達公司創始人黃仁勳(Jensen Huang)以765億的淨資產排在加州最富有榜單第5。（本報資料照）

加州最有錢的10個人 黃仁勳排第5

2024-04-14 21:45
胡伯曼。（取材自Youtube@Andrew Huberman）

人設崩塌 完美網紅史丹福教授被爆同時交往6名女性

2024-04-17 21:09
位於南灣庫比蒂諾市郊區的一棟384平方呎的房子以170萬元的價格掛牌出售。（取自Zillow）

庫比蒂諾384平方呎老宅要價170萬 經紀人：全市最便宜

2024-04-11 20:05
一輛拖車9日試圖在舊金山市中心拖走一輛有人駕駛的汽車。（影片截圖）

搞什麼？華男人在車上 卻有拖車霸王硬上弓

2024-04-13 21:24
示意圖。Image by Victorious Jaylin from Pixabay

水瓶投毒同事 舊金山灣區華裔工程師可能判2年緩刑

2024-04-11 13:15
半導體巨頭英特爾、自駕車新創公司 Ghost Autonomy 和曾估值50億元的背景調查平台Checkr加入灣區近期裁員潮。（取自臉書）

Intel、Ghost Autonomy、Checkr… 灣區科技業再傳裁員

2024-04-12 15:09

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人

川普「封口費」案除名2陪審員後 終於選出12人