松立假期專精世界各國及各類型旅遊 日本北海道8天6夜賞芝櫻團，5月12日出發

松立假期2024年，每個月均推出世界各地旅遊行程。

松立假期強力推薦日本 北海道8天6夜賞芝櫻團，5月12日出發，3699元包機票，名額有限，想遊日本的朋友千萬不要錯過此機會。另有北歐最幸福的四個國度 - 丹麥、芬蘭、瑞典 、挪威10天遊3399元，5月9日出發。

松立假期成立已屆28年，創辦人Jenny張在旅遊界已有30年的旅遊經驗，專長於設計籌劃個人及大小型團體旅遊，美食豪華團及具有特色的旅遊行程。所到之處都能享受到當地的美食，飽覽當地的風光。

Jenny張表示：歐洲最吸引人的地方除了豐富的歴史文化外，更有旖旎的自然風光，其精緻的城市結構，無論是旅遊觀光或者有計畫長居，都很適宜。北歐包括丹麥、芬蘭、瑞典、挪威(見圖)；丹麥哥本哈根有著童話王國之稱。瑞典斯德哥爾摩充滿著中世紀氛圍。赫爾辛基融合俄國風格的建築及北歐城市的特色。挪威奧斯陸完美呈現自然美景和現代都市，其索格納峽灣是挪威最長、最深的峽灣，搭乘渡輪穿梭其中，壯闊的美景盡收眼底。行程中更安排搭乘景觀火車，沿途峽灣風光秀麗，陡峭山坡、湖泊、飛瀑、 森林等奇景，一定讓您有一個難忘的旅程。

此外，在2024年每個月均推出世界各地旅遊行程；有埃及10天，土耳其12天， 泰國6天，西班牙葡萄牙9天，馬來西亞、新加坡 8天，杜拜、馬爾地夫11天，日本關東關西豪華遊10天，台灣6天等精彩行程。

松立假期專精世界各國的旅遊，及海上郵輪、私人小包團、河流之旅等行程，讓你輕鬆暢遊各地景點，享受當地美食及舒適的住宿。Jenny在旅遊界享有盛名，她對於精心策劃的旅遊行程，自我要求的非常嚴格，甚至每個景點她幾乎自己都要走過一遍，發現其精華！吃的方面也絕不吝嗇，除了講求當地特色美食外，不斷的發覺更精緻的搭配！ 她一再強調：在外旅遊者都希望玩的盡興、 吃的豐富、住的舒適。同理心，所以當她在設計行程時首將這些要點納入考慮，才能推出良好口碑的旅遊。

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