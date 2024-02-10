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聖荷西Pacific Rim I & II 商塲喜迎龍年新春2月17日（周六）下午3時特邀龍舞獅團到場迎財納福迎好運歡迎灣區各界踴躍參加

工商訊

成立於1991 年的San Jose Pacific Rim I 商塲，可以說是灣區華人超市的先趨，當年因大華超市的進駐，不僅引來大批知名餐廳和商家，更直接間接帶動了附近的房地產市場，緊接著Pacific Rim II 在對街開發完成，目前兩個商場已有近百家商鋪，生意鼎盛，是灣區人最喜歡前往購物及用餐的地方之一。

每年農曆春節，負責開發管理Pacific Rim 商塲的KCR Development 公司，總會舉辦慶祝活動，今年亦不例外，除了2/17/24 （周六）下午三時邀請灣區知名的龍舞獅團到塲表演外，兩商場的商家也紛紛推出了新年特惠活動共襄盛舉，好吃好玩的新春盛會，歡迎灣區各界踴躍前來參加，迎財納福共賀龍年新春。

雖然過去幾年，灣區許多大小型商場在招募商家時，情況大不如前，但這個情況似乎完全沒有影響到聖荷西Pacific Rim 商場，目前該商場的商家幾近滿租，Pacific Rim I 的商家，目前有大華超市、Gen 韓國料理、恩情旅行社、Vons Chicken、世界人參、KURA 日本壽司、金塔餐廳、Beauty Facial 、M A+ HNASIUM數學中心、Boiling Point 沸點火鍋、中亞銀行、Cricket 捷風傳訊、KIRA KIRA Beauty、食為天餐廳、香港髮廊、波濤眼鏡、Paris Brequett 、Wing 、TEASPOON 、大唐足浴、Dr. Howard Lien 牙醫診所、POKE House 、德仁中藥行、THAI RECIPE 泰式料理、大家樂餐廳、BAMBO 、Tiger Sugar 等

Pacific RIM II 的商家則有：

中國小館、有米酸奶、清真馬家、精武鴨脖、現代數學、吳記麻辣涮涮鍋、香港藝髮廊、騰飛教育中心、CODE NINJAS、 PHO THIEN HUONG 越南料理、貢茶、DOUGH ZON 、KUMAN 公文數學、飛騰雙語課後輔導、TOKYO SUSHI 、DHL 、 大勇牙醫診所、 辛TOFU 韓式料理等….

推出新春特別優惠的商家有：

I Beauty Fascial 新客戶全面8折、KURA 壽司憑世界日報折扣券，堂食消費$15 減價$5、KUMON 公文數學註冊節省$80、DHL 5折酬賓。

Pacific  Rim I 地址：1701-1715 Lundy Ave ., San Jose,CA 95131

Pacific Rim II 地址：1628-1698 Histetter Rd., San Jose CA 95131

灣區 香港 華人超市

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