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灣區首家高檔蒸汽鍋餐廰 日式燒烤名店Xian Steam Pot & Yakiniku

工商訊
該店提供有進口優質肉品，如日本宮崎牛A5肋眼牛排和澚洲和牛M9，這兩種都是世界上最高等級的和牛肉。
該店提供有進口優質肉品，如日本宮崎牛A5肋眼牛排和澚洲和牛M9，這兩種都是世界上最高等級的和牛肉。

Xian Steam Pot & Yakiniku自去年在南灣地區開業以來，以其創新的經營方式及菜色，即引起了灣區餐飲界及眾多美食愛好者的注目，好評不斷，生意與隆。

三藩市紀事報食評專欄在去年底的一篇評論中介紹道，即使不出灣區，在該餐廳也能享受到拉斯維加斯般的氛圍，裝潢新穎炫目，用餐氣氛舒適高級，不同於一般的餐館。難怪當時一位網紅在Instigram上貼文一出，迅即獲取了60多萬份的追隨者好評。

獨特的蒸汽鍋機像機器人手臂般，上面罩著個精緻的玻璃罩，內置在客人的餐桌上，讓餐廰的服務員可以隨時開啟機器，利用高壓在顧客面前即時蒸取海鮮、肉類和蔬菜。蒸煮的時候，有鍋底湯或粥可供選擇。您蒸煮的食物中的所有萃取物和精華汁液都會滴入桌上的鍋中，形成美味芳香清純的湯或粥，供客人在用餐結束時享用。配合蒸煮美食，餐廰提供有進口花椒食材等，由大廚精心調製的該店獨家醬料，另外還有無限量的醬料吧檯，其中包含有12種不同的配料，可供客人製作自己喜歡的醬料混合物。蒸汽鍋餐桌區旁還提供有烤肉區燒烤選項。該店提供有進口優質肉品，如日本宮崎牛A5肋眼牛排和澚洲和牛M9，這兩種都是世界上最高等級的和牛肉。

Xian Steam Pot & Yakiniku餐廰內設有兩個大型的精美魚缸，但他們仍然每天派出師傅一早即前往海產批發市場，每日選購新鮮之魚貨產品，保證讓客人能吃到各式最新鮮之 游水海鮮。除了單點各式葷素食品，如蔬菜、海鮮、雞、牛、豬肉等菜式外，該店還提供有精美的組合選項，免費的可分享的開胃小菜，鼓勵您嘗試不同種類的多種菜餚，種類多樣，豐儉宜人。在該餐廰用餐時，您可以選擇烤肉和蒸汽鍋海鮮菜餚，其菜單提供一系列日本和中國的融和美食。

Xian Steam Pot & Yakiniku餐廰高貴而不昂貴，菜式精緻而不奢華，菜色健康不油膩！是其特色。是朋友聚會，請客宴飲最佳餐廰！

慶祝龍年新春，該餐廰現提供有酬賓優惠，週一至周四用餐可享有15%折扣{限2/28前}。餐廰地址：500 Barber Lane, Milpitas (環球廣場），訂座電話： 408-649-3106。網址：www.xiansteampotyakiniku.com。

獨特的蒸汽鍋機像機器人手臂般，上面罩著個精緻的玻璃罩，利用高壓在顧客面前即時蒸取...
獨特的蒸汽鍋機像機器人手臂般，上面罩著個精緻的玻璃罩，利用高壓在顧客面前即時蒸取海鮮、肉類和蔬菜。蒸煮的時候，有鍋底湯或粥可供選擇。

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