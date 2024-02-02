金麥養爐烤年糕 今天新鮮上市純手工製作 炆火慢烤精心烘焙而成5種口味任選 Q彈好吃，年節必備

「新年送好禮」購買金麥儲值卡，可享95折優惠。

農暦新年將屆， 超市內上架了各種和過年相關的年節食品，及禮盒，而這些食品中最重要的莫過於年糕了，年糕意味著「年年高昇」，代表著美好的祝願，因此中國人過年，年糕是必備的年節食品，也是走親訪友最適合的拌手禮了。

年糕的口味繁多，有時會加入防腐劑來延長其保存期限，也有的是工厰大量製造，在加入了過多的麵粉的情況下會讓年糕在切塊時容易斷裂同時口感欠佳。

純手工，且以爐烤方式製作的金麥年糕，因為製作過程，無添加人工香料及防腐劑，因此商家總是在農曆年前一周才新鮮推出，食客老饕們在期盼多時後，總是在年糕一經推出，即瘋狂搶購，每個僅售$18.88。

今年的5種口味分別是：原味、紅豆、芝麻、紅棗核桃 及鹹肉，每個年糕都配搭紅色禮盒，喜氣洋洋，送禮自用兩相宜。金麥爐烤年糕，香Q好吃，採用高級原材料，炆火慢烤而成，和一般年糕需上爐油煎不同的是，新鮮的金麥爐烤年糕，直接切片或以手捏食，風味尤佳，少油少糖的金麥年糕，美味無負擔，消費者可安心享用。

2024年的農曆年，金麥食品公司應時應景的推出金麥儲值卡，金色的小卡片製作精美，95折的優惠，是您佳節送禮最佳選擇。

成立灣區 38年的金麥食品公司，是台灣蛋糕、麵包、點心權威，每日新鮮供應數十種台灣吐司、麵包、三明治等，是灣區人早餐必備食品，尤其是金麥白吐司，平均每日熱銷300條以上，不僅鬆軟好吃，且和任何食品百搭，如夾蛋、沙拉、午餐肉等，配上一杯香濃的咖啡 或茶，讓您一天元氣滿滿。

午/晚餐時間，金麥的便當，更是忙碌上班族和辛苦家庭主婦們的首選，台式滷肉飯、嘉義雞肉飯、鹽酥雞飯、香烤雞腿飯、台式炸豬排飯、鰻魚飯等，配搭滷蛋、時蔬和肉燥，超級好吃又營養。

今年的灣區氣候嚴寒，冬日裏來上一碗熱氣騰騰的「燒仙草」該件多麼幸福的事。金麥的燒仙草不是採用現成的粉泡製而成，而是老師傅的獨家配方，濃濃的仙草味，香味撲鼻，燒仙草可以選搭各式配料，紅豆、粉圓、粉條、芋頭、珍珠…... 等，暖心暖胃又好吃。

金麥食品公司7日營業，地址：19675 Stevens Creek Blvd., Cupertino CA 95014，電話：408-255-2221。