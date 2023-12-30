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西雅圖雷藏寺冬令送暖 捐贈衣物給貧困學童與遊民

工商訊
西雅圖雷藏寺住持蓮吟上師與Thrugood Marshall Elementary School的工作人員、學童合影。
西雅圖雷藏寺住持蓮吟上師與Thrugood Marshall Elementary School的工作人員、學童合影。

西雅圖雷藏寺展開冬令送暖活動，匯集各界善心人士捐助的善款，購買了許許多多禦寒的外套、內衣、褲子、襪子，及背包等各種物資，由住持蓮吟上師帶領多位義工，分別於12月8日，20日運送到西雅圖市的Thrugood Marshall小學、Facing Homelessness遊民中心，幫助貧困孩童及其家人、遊民度過寒冬。

Thrugood Marshall Elementary School工作人員曾表示，目前受幫助的貧困孩童個案約一百多人，他們都很期待在聖誕節能收到全新的保暖衣物，而校方也會將收到的衣物以禮袋裝好作為聖誕禮物送到學童家裏。為了想讓孩子們如願，快快樂樂的過聖誕節，雷藏寺積極籌措衣物，於12月8日專程送到學校。事後，校方寄來一個大信封，裡面有一張摺疊多次、攤開後是大大的粉紅色心形紙張，上面有著多位教職員的簽名感謝，並且還有一張卡片， 是校長Katie May於雷藏寺能提供溫暖的冬天外套給學童與他們的家人，而致上由衷的謝忱。

12月20日，當Facing Homelessness的社區專案經理Karina Wallace看到雷藏寺運來滿滿一車的衣物，高興得再三讚嘆與感謝，這是她先前聯絡時特別強調的最重要物資。雷藏寺另有2車也同時送來香味四溢的熱食，期盼遊民們能好好的吃上一餐。在卸貨時，正好有一位女性遊民到來，她身上還背著背包，雙手各拎著大袋子，一來就想吃食物，但因還沒到午餐時間，工作人員柔聲告訴她還沒準備好，委婉的請她稍候一下。

工作人員與遊民之間的互動情形，看在雷藏寺義工Sharon眼裡，不由得有深深的感觸，她表示，有些遊民的精神狀況不太好，或是理解力不夠、憂鬱、暴躁、孤獨、被家庭拋棄等等，容易感受到他人的態度與言語，所以，能持續為遊民服務的人必定都富有愛心，唯有滿滿的愛才能恆久忍耐，真誠的一直幫助他們。

蓮生活佛12月24日在尊勝佛母法會上開示，聖德蕾莎修女願意永遠處在黑暗之處服侍照顧眾生，地藏王菩薩也是「地獄不空，誓不成佛」，常住地獄教化眾生，大眾應引為楷模，精進的諸惡莫作、眾善奉行。典範昭昭，而從世間各行各業的人生百態中，也不難發現小自家庭大至國家，都有滿懷愛心的人在盡力付出，實在令人非常感動、敬仰。

遊民 聖誕節 西雅圖

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