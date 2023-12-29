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Dr. Boss 高檔按摩椅新年大酬賓六折減價再加送好禮

工商訊
新年大酬賓世界頂級FJ-8500 4D按摩椅最佳的健康投資。
新年大酬賓世界頂級FJ-8500 4D按摩椅最佳的健康投資。

美歐國際醫療器材集團DRFUJI/ACIGI CO.從1992年就在舊金山灣區日本知名品牌Pomosonic指定為授權的代理商。由於集團董事長沈偉麟醫學博士是灣區知名的痛症治療專家，他具有中、西醫的醫學背景，之前是骨科醫生，在灣區創立三家痛症治療中心，行醫三十餘年。2000年他經日本外科醫師的推薦，引進日本醫療按摩椅拓展全美市場。

他率先帶著按摩椅參加各種展會，近二十五年堅持不懈的推廣，幾千場展會，百萬人的試座體驗，帶動了整個美國按摩椅市場，僅在灣區知名企業像google公司大量採購作為員工的福利。而且中國成了按摩椅主要製造大國，其產品越來越科技化人性化！ 市塲上各種按摩椅為消費者提供了選擇自己最喜歡的按摩椅，健康養生保健產品產業越來越強大！

美歐集團(DRFUJI/ACIGI) 隆重推出Dr. Boss FJ-8500勞斯萊斯至尊豪華高檔轎車設計品牌按摩椅，在美國電子消費展市場轟動搶購，被評為2023 年按摩椅中的最佳品牌 ，業界推崇為醫學按摩椅之王。

一直深受消費者的歡迎。 即日起舉辦新年大酬賓活動，並以批發價出售。 按摩椅的品質與價格在目前競爭的市場中一枝獨秀。

在剛剛結束的IAAPA ORLANDO FL展會中造成轟動，一機難求，超低價、高品質，人人喜愛。搶購，供不應求！

最新頂級4D按摩椅特點為附有易於操作的觸式遙控器，自動全身掃描，全身及腳部加熱超過100個高壓氣壓囊，日本指壓，深層按摩，定點定位一步到位解決全身的酸痛疲勞， 恢復體力，S/L雙軋及藍牙功能。 高檔皮革，現代化造型，豪華舒適，是消費者夢寐以求的高品質家庭健康座椅。 FJ-8500提供客製化的按摩治病模式，手擬真人抓捏，人體學設計的現代科技數據化、個性化、多種按摩專業手法：按壓、揉捏、敲打、指壓、推拿、拉伸等 。 將適當的按摩力注入肌肉深層，達到改善身體的血液循環，消除壓力疲勞，促進新陳代謝，抗衰老，增加免疫力，促進身體健康長壽，是人生的最佳投資

新年大酬賓世界頂級 FJ-8500 4D按摩椅原價 1萬9999元，驚爆價168元X48個月，分期付款「零」利息，全面保固十年且三年免費。 最佳的健康投資。 此外新年大贈送，買按摩椅贈送 X-Roller Pro FJ -999 (價值 2499元)。 大酬賓活動，限量時，超級促銷，一機難求，超低價、超高品質拭目以待市場的轟動。 勿失良機，售完即止，欲購從速！電話：510-651-9088，地址：4399 Ingot St, Fremont。 展示廳七天開放，早上10時至晚上六時，由於購買人潮敬請電話查詢避免久等。 網址 www.drfuji.com

灣區 日本 投資

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