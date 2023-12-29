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吉洛市 餐廚中心 店位出租

工商訊
吉洛市餐廚中心。
吉洛市餐廚中心。

吉洛市位於聖塔克拉拉郡南端，是一快速崛起的城市，許多典雅酒莊，座落於景色宜人的鄉野之中。原以農業為主，造就了往日世界蒜頭之都的美譽。由於腹地廣大，今逐漸為灣區多家科技公司所青睞。例如亞馬遜（AWS) 近來斥資二千多萬美元，購置約60英畝土地，計畫成立資料中心，並為倉儲研發之用。谷歌在此也購買了土地。未來數年，吉洛市將發展成灣區的四方通衢。加州政府計畫於2026年將Caltrain由此延長到Salinas。未來高鐵，在灣區設置了三個高鐵站，除了舊金山和聖荷西，第三站即落址於吉洛市，計畫於2031年完工，並將銜接上2027年完成的拉斯維加斯、洛杉磯間的高鐵。早晨由吉洛市搭高鐵往內華達州、南加觀光或上班，傍晚回灣區住家，指曰可待。

吉洛市最為大家耳熟能詳的，莫過於它的名牌商品購物中心，每當假日，人潮洶湧，大包小包，滿載而歸。它另一傑出地方，卻少有華人知曉，即它的高中。美國新聞和世界報導週刊2023-2024年的高中評鑑，評譽吉洛市Dr. TJ Owens Early College Academy為全美第36，全加州第四，全灣區排名第一的高中。學校不大，全校畢業生許多均能進入長春滕名校和加州大學

跟隨這明日之星城市的發展，配合歴史性城區藝廊、市藝術中心、古董店等文化特色和觀光的需要，並提供未來出入遊客和居民的方便，乃在此成立美食餐廚中心，內設有中華餐飲點心和西方餐飲的服務店面多座，現正整修內部，並招募有興趣者到此開設餐廚。

新餐㕑中心（Food Court)，位於吉洛市（Gilroy) 歴史性城區 7320, 7330, 和7340 Monterey Street，緊鄰灣區公共車站、未來高鐵站、市藝術中心，停車極為方便，鄰近的公共停車場有兩百多個車位，餐廚中心也有自己的停車場，附近吉洛市車站亦有數百個停車位。由於餐廚中心緊鄰吉洛市車站，所有市區和城際公車均交滙於此，交通方便，客人尤其是耆老，不必擔心不能開車，大可乘坐公共交通工具光臨此中心，享用美食。

餐廚中心正進行內部整建，包含全新水、電、瓦斯、防火設備和主要內部裝潢，預計2024年7月開張，其中兩單位保留供中國點心餐飲之用，其餘則為西洋餐飲。另一2200 平方呎地方，將為單獨餐廳。投入經營成本低，有興趣者，請電510-708-5522。

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