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KTSF煥然一新國語新聞8月28日起播出

工商訊

KTSF，美國領先的全國性中文電視台，宣布推出全新的每日晚間10時在舊金山灣區、薩克拉門托、加州各地乃至全美範圍的國語新聞直播。從2023年8月28日周一起，KTSF播出煥然一新的國語新聞。隨著舊金山灣區以及整個美國的國語人口迅速增長，KTSF將為這一富有、有潛力且不斷壯大的消費群體提供現代化的國語本地新聞節目。

新的節目內容包括《市府有約》，報導灣區城市即時資訊；《毛小孩》，展示我們喜愛的家庭寵物；《你不孤單》，討論心理健康問題；《灣區藝術人》，聚焦灣區本地藝術人才；以及《出社會必備》，為即將步入職場的年輕人提供有用的資訊。另外還將增加每週體育新聞環節。

全新的晚間10時國語新聞節目，週一至五長1小時，週末長30分鐘。KTSF可以免費通過其在弗里蒙特艾利森山的主要發射器（26.1頻道）以及分佈在灣區多個發射器上觀看，包括舊金山蘇特羅山（26.11頻道），馬林縣塔馬爾帕伊斯山（26.2頻道），佩塔魯馬－朗納帕克（26.11頻道），聖羅莎（27.8頻道）和湖縣（15.8頻道）。大家還可以在灣區的所有主要有線電視系統和衛星系統上觀看KTSF。

10時的全新國語新聞節目也將在KTSF的串流媒體服務VUit上播出。KTSF的免費24/7 VUit串流媒體覆蓋全國所有210個電視廣播區域。全美各地的亞裔觀眾都可以在太平洋時間晚間7時觀看KTSF深受歡迎的廣東話新聞節目，以及太平洋時間晚間10時觀看國語新聞節目。KTSF還播出並串流傳遞各種各樣的新聞、娛樂、資訊和相關內容，以迎合華裔消費者的需求。所有新聞節目的片段和額外內容都可以在社交媒體平台和網站：www.KTSF.com上觀看。

灣區 舊金山 加州

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