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宮廷式美味生計蛋黃產品九折限時優惠精製新品重磅推出

工商訊

西元1950年即民國39年，高家創始人為了生計而籌立了「生計食品」，負責人高奶奶說：「這是一輩子的行當，要用心做，用良心做，用誠心做」。靠著一絲不苟的實踐這幾句話，讓台灣知名的生計食品，一直維持生計到今天。當年，生記的創始人高奶奶重金禮聘慈禧太后御膳房中的點心名廚，名廚傾囊相授的獨門點心製作技術，交接傳承至今。

高奶奶說：「外國月亮比較大，沒有家人朋友在身邊，那也不過就是個月亮」。從前的中秋賞月很愜意，茶餘飯後，拉把板凳，拎把搖扇，往路口一坐。家人鄰居泡壺茶配著月餅，東家長西家短，說說笑笑，其實月亮圓不圓也不過是話頭。所以生計來美發展後，藉著一年一度的中秋佳節，以專業的素養，熱摯的心態，服務全美華人，以表達他們真誠的心意與思念。

中秋節即將來臨。生計最暢銷的蛋黃酥、芋頭酥、綠豆凸、茶月餅和月圓中四月餅，呈現在別出心裁的禮盒中，生計秉持一貫慎選食材，嚴謹手工，在地製作，無論台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的好選擇。

今年，生計特別推出了精心特製的「珍珠奶茶月餅」。八顆珍珠奶茶月餅呈現在在我們的限量版生計卡通版小美女禮盒中。禮盒的設計時尚大方，裝著生計引以為傲的台式糕點，道地的食材，嚴謹繁複的製作工藝，烘焙出美味的月餅，搭配引領潮流的珍珠奶茶風味，配上Q彈軟糯的珍珠，奶香茶香與柔軟香酥的餅皮的味道四溢在口中，可謂是傳統手藝和潮流風尚的完美結合！

官網每週都有不同的特惠活動！8月28號至9月3號，生計月餅官網將重磅推出蛋黃類酥皮和月餅九折（10%OFF)！精裝禮盒的台式糕點，引用一路傳承至今的獨家配方，維持一貫的皇家標準。多重風味敬請享用！歡迎在官網訂閱我們的郵件，接收每次優惠信息！

生計的台式糕點還是傳統月餅，都是中秋佳節送禮的不二之選。生計官方網站每個星期都會有不同的特惠活動。詳情歡迎上官網或來電總公司查詢。生計共有十一家連鎖店遍佈灣區，提供天天出爐的麵包是您的便捷營養點心，新鮮的烘焙食品帶給你嶄新的一天。

歡迎關注生計：www.facebook.com/shengkeebakery，和上網查詢離您府上最近的生計分店地址。生計官方網站：www.shengkee.com，客服電話：1-415-468-3800，總公司地址：201 South Hill Drive, Brisbane, CA 94005。

皇家 灣區 華人

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