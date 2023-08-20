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金色年華攝影大賽線上投票31日截止

工商訊
「金色年華」攝影比賽參賽作品。
「金色年華」攝影比賽參賽作品。

世界日報主辦，安樂居( On Lok ) 贊助之「金色年華」攝影比賽活動，在經過月餘的徵稿後，目前已進入線上投票階段，請大家告訴大家，一起選出人氣最紅不讓的作品，這項網上票選活動將於8月31日截止，歡迎把握最後2個星期踴躍投票，用行動選出您心目中最感人的作品。

「金色年華」攝影大賽開跑以來，受到空前的回響，參賽者依年齡分為「青少年組」(20歲以下)、「成年組」(21至60歲)及「耆英組」(61歲以上)三組。8月31日網上投票結束後，9月初主辦單位將邀請主協辦單位及專業評審團，選出最具代表性和創意的作品，每組取前三名，可分獲現金500元、300元、200元及證書。

各組另選出5名佳作，獲頒獎狀與紀念品。經由讀者及粉絲投票選出之「最高人氣」作品，前三名同樣可獲500元、300元、200元獎金及證書。參與投票的讀者與粉絲也有機會參加現金抽獎，三名幸運得主可獲100元現金。

所有得獎作品將在9月23日（周六）上午11時在世界日報「2023中秋嘉年華」主舞台舉行隆重頒獎典禮，隨後於園遊會現場特設專區內，展示所有得奬作品。

中秋嘉年華最受歡迎的「旺旺大抽獎」第一階段，將在頒獎典禮後舉行，除了抽出禮品，禮券外，由長榮航空公司提供的一張舊金山往返台北豪華經濟艙機票，也將在這個時段抽出幸運得主。

想要獲得「金色年華」攝影比賽詳情及更多資訊，請追蹤世界日報臉書專頁及世界日報微信公眾號(WJSF)，或致電：659-259-2002或650-259-2043洽詢。

「金色年華」攝影比賽參賽作品。
「金色年華」攝影比賽參賽作品。

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