世界日報中秋嘉年華9月23日庫市Main Street舉行

中秋嘉年華活動，好吃好玩的戶外盛會，盼您闔府前來共襄盛舉。

一年一度中秋佳節將屆，世界日報 循例舉辦之中秋嘉年華活動，也將於9月23日（周六）在庫市精華地段上的Main Street時尚購物商埸內舉行，好吃好玩的戶外盛會，盼您闔府前來共襄盛舉。

今年的中秋嘉年華活動，特色多多，除了「金色年華」攝影大賽頒獎典禮外，中華航空及長榮 航空公司慨捐豪華經濟艙機票2張，將在上/下午兩個重要的階段，分別抽出，目前攤商登記參加的情況非常踴躍，僅剩少數攤位，有意參予的優良厰家，請速電：660-259-2002或650-259-2043洽詢詳情。

「金色年華」攝影大賽：

由世界日報主辦，安樂居（On Lok)贊助的攝影大賽，共收到近250件參選作品，目前正在進行網紅票選中，反應空前熱烈。來自灣區 的老中青三代，分別用攝相頭，記錄了長輩耆英的退休生活，每一張照片都承載著一份感人的故事。目前這項活動將在九月初由評審委員進行評選，分別在參選三組中（青少年組、成人組、長輩耆英組）選出前三名優勝者，除在嘉年華剪綵活動後舉辦頒獎典禮獲得奬金外，得獎作品並將於現場全日展示。

台糖蘭花特價展銷：

每一年世界日報的嘉年華活動，台糖蘭花從不缺席，今年亦不例外，台糖蘭花聞名世界，經常受邀前往世界各地展銷，這些來自台灣的蝴蝶蘭種子，在灣區孕育長大，花朵美麗，花期可長達3至6個月，一是中秋嘉年華活動上最受歡迎的嬌客，今年預計將展銷250盆，上午10時30分準時開賣，先到先得售完為止。

親子活動，電動彈珠枱：

中秋嘉年華邀您闔家前來共享周末歡樂時光，今年主辦單位特別情商南灣台灣同鄉會，為小朋友設置了好玩的彈珠枱，另外還有許多童玩、童趣的活動歡迎小朋友前去一探究竟。

台灣夜市美食：

嘉年華活動少不了的美食，今年將更勝以往，除了大受歡迎的台式滷肉飯，飯糰、鐵路便當、酥炸臭豆腐、涼麵、鰻魚飯、牛腩飯、珍珠奶茶、各式果汁飲品外，今年將新增車輪餅及月亮蝦餅，這是一區「走過路過，不可錯過的台味專賣區」，歡迎您來尋找屬於你我心中那份來自故鄉的美味。

中秋大月餅免費分享：

「月圓人團圓」的時刻，絕對少不了吃中秋月餅，循往例主辦單位特別邀請南灣知名糕餅名店-金麥食品公司，為與會嘉賓準備了兩個巨型大月餅，當塲現切，與眾分享共賀佳節。

中秋嘉年華舉辦時間：9月23日（星期六）上午10時至下午5時，舉辦地點：19401 Stevens Creek Blvd Cupertino CA 95014，Main Street shopping Center。