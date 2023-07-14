黃曉東7月講座如何免繳加州強推長期護理保險稅

理財專家黃曉東。

華盛頓州規定在工作的人都要購買長期護理保險 ，否則要多付薪資稅，根據知情人士的消息，加州 與10多個州會在今年推行類似法規。加州實施的法規將會規定所有W-2和1099的受僱人士將被扣額外的薪資稅，用以支付一個由州政府成立的基金，將來有長期護理需求可申請用這個基金來支付昂貴的費用。

但是基金支付的長照 費用總額只有3.6萬元，根據加州政府的保險網站，現在加州長照的費用每月6000元，這樣只夠6個月的長照費用。如果你只有30至40歲，還要一直付薪資稅到退休，而得到的保險只夠6個月，不划算。怎麼辦呢？這個法規將允許自己購買長期護理保險免交新增的入息稅。

據官方統計，65歲以上的美國人有70%在走之前要用到長期護理。長期護理統常要5至8年的時間，平均每月的長期護理費用在6000元至8000元，將花費50萬元到120萬元。所以政府要通過強增薪資稅來另起財源，但這不能解決所有長照問題。因政府的計畫只保6個月的長期護理，大部份不夠用，所以根據政府的法規，如果根據自己的需求購買長照保險，就可以免繳政府薪資稅！

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5.如果將來搬到別的州甚至到國外，保險一樣有效，不像州政府的保險規定用的時候要住在本州才可用。6.如果將來改變主意，可取消保單取回保費。

7.這種保單可在家請人照顧，也可用在養老院，每月理賠福利是免稅的！如果用不到或用一點長照福利就去世，會有人壽保險理賠給受益人，理賠不用繳稅！8.很多人曾經被保險公司拒保，他們代理多家保險公司，都是財務穩定的A 級公司，可找到讓讀者成保的公司，如果有三高或糖尿病或B型肝炎帶菌，有紅斑性狼瘡骨酥鬆等病可接受。被拒保過的讀者盡快和黃曉東聯繫。

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