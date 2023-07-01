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功能齊全野花牌綠蜂膠對老年人的益處

工商訊
綠蜂膠功能齊全，無副作用，是維護老年人健康的佳品。
綠蜂膠功能齊全，無副作用，是維護老年人健康的佳品。

人到中年，身體各方面的功能開始不同程度下降，進入老年以後，各個系統、各器官都更加衰弱，隨時都會遭到各種疾病的威脅。老年人所需要的是對身體的全面調理。綠蜂膠功能齊全，無副作用，是维护老年人健康的佳品。

益血管：巴西綠蜂膠素有“血管清道夫”的美譽。綠蜂膠中含有大量的黃酮類物質，能明顯降低血脂含量、降低血管增厚變脆等風險；其含有的煙酸，具有降低膽固醇的作用。老年人服用綠蜂膠，有助穩定血壓，降低血管疾病風險。

益神經：人上了年紀，腸胃神經功能紊亂，就易得便秘；植物神經功能紊亂，就易得失眠。《中華本草》中注明，蜂膠能鎮靜及調節修復神經。在臨睡前服用綠蜂膠具有安神助眠的作用。

益免疫：免疫力低下，是老年人身體經常出問題的主要原因之一。綠蜂膠其中的黏多糖成分能有效提高免疫力；同時還是高營養物質，能從根本上改善老年人的體質。經常服用綠蜂膠，有助大大降低患病率。

益代謝：過多的氧自由基是導致衰老和多種健康疾患的重要因素。巴西綠蜂膠是一種很強的抗氧化劑，能清除自由基，延緩衰老。

益營養：很多老年人缺乏營養，是因為身體吸收不好。頂級的巴西綠蜂膠是一種高活性的營養物質，含有400餘種營養成份，極易被人體吸收。

益全身調節：綠蜂膠對老年人身體的調節作用是全面、綜合的，這是由其複雜、有效的成份所決定的。許多體弱者身體大都患有多種問題，一般很難找到一種多靶點的藥物。而綠蜂膠正好彌補了這一空白，它可對人體進行全身多方位的調整，可以在輔助治療的同時進行保健。

益長壽：一般常年食用綠蜂膠的老年人，大多紅光滿面，精神矍鑠，耳聰目明。綠蜂膠首先可以幫助老人降低患病率，不僅可以爲老人補充營養要素，還能提高免疫力、調節內分泌，這些是長壽必不可少的條件，這也就是養蜂人長壽的原因。

無毒副作用：多國權威實驗證明，野花牌綠蜂膠是純天然，經過了嚴格的毒理試驗，沒有任何副作用，可長期服用。野花牌綠蜂膠是蜂膠之王，自1982年以來受到全球消費者青睞, 是信得過的長盛不衰的保健品。

專業醫學顧問諮詢熱線：1-866-690-4888。野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理，Email：[email protected]。訂購網站：www.bpropolis.com。

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