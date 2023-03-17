野花牌綠蜂膠品質為什麼被世界認可

野花牌綠蜂膠已獲全球數十個國家的衛生部認證，十分安全有效，熱銷各國。

巴西 野花蜂業國際有限公司Apiario Silvestre是巴西歷史上第一家用現代化科技提取優質綠蜂膠的跨國公司。自1982年成立以來，將自然造物與人類科技結合，不斷超越自我，在國際市場上樹立了蜂膠界領導地位。

其一，原料好。巴西地域遼闊，處熱帶地區，有著被稱爲「地球的肺」的最大的亞馬遜森林，是整個地球上唯一一片未被人類破壞的大型原始森林，成爲穩定全球氣候和球境變化的中流砥柱。可供蜜蜂採集蜂膠的花源和膠源非常豐富。這裏絕沒有任何空氣、水源、土壤方面的工業和農業、農藥之類的污染。

多年來，因野花公司與蜂業界的良好合作關係，全巴西95%以上的極品野生綠蜂膠原料都被野花公司購入，以確保生産出最高品質的野花牌極品綠蜂膠，保證國際市場的供應。此外，因爲野生極品綠蜂膠産量有限，野花公司自2001年起，便決定所有GC，HPLC技術所檢驗出的Class A等級純野生極品綠蜂膠均只供出口國際市場。

其二，蜂種好。巴西農業部於1956年委託生物學家Dr. Kerr博士改進巴西蜂種。他當年引進了30多群非洲種「塞內加爾蜜蜂」。其間因其中26群蜂脫離蜂箱，飛進了聖保羅郊區的森林，和當地蜜蜂雜交，産生了一種非常強悍兇暴的非洲種殺人蜂。這種殺人蜂能比普通本地蜂更快更有效地傳授花粉和採集花蜜。

因此使巴西的蜂蜜産量由原來幾千噸增加到1993年的4萬噸。此時的「殺人蜂」儼然成為了巴西的國寶，國際市場競相出高價收購這種蜜蜂。

其三，提取與檢測 技術好。巴西Apiario Silvestre野花牌綠蜂膠規模龐大，占地超過4萬平方米。選料極其嚴格，所有出口北美、加拿大市場的産品均採用了國際最先進的無酒精超臨界超高類黃酮專利技術，全程需要經過1至2年無氧狀態下的優化萃取而成，並對生産過程和成品實行嚴格把關和品質監控。

通過GC氣相色譜儀，HPLC液相色譜儀、質譜儀、電感藕合等離子體光譜法(ICP)、X螢光分析、中子活化法進行質檢和有關成分分析。野花牌綠蜂膠目前已獲全球數十個國家的衛生部認證，十分安全有效，熱銷各國。

專業醫學 顧問免費諮詢熱線：1-866-690-4888。野花牌綠蜂膠(Apiario Silvestre)北美亞太區總代理Email：[email protected]，訂購網站：www.bpropolis.com。