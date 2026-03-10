我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約台女吃霸王餐被捕 法院認精神狀況不適合受審撤案

巴爾的摩猶太會堂爆槍響 1警1嫌中彈

聖荷西商業地塊 或建上百套經濟適用房

聖荷西訊
聽新聞
test
0:00 /0:00
擬建項目位於聖荷西195 Curtner Ave.，計畫興建多達115套經濟適用房。(Google Maps)
擬建項目位於聖荷西195 Curtner Ave.，計畫興建多達115套經濟適用房。(Google Maps)

根據市政廳存檔的初步規畫，聖荷西The Plant零售中心和87號州際公路附近的一處商業地塊或將興建超過100套經濟適用房。

聖荷西信使報(Mercury News)表示，提交給城市規畫部門的文件顯示，擬建項目位於聖荷西195 Curtner Ave.，計畫興建多達115套經濟適用房。

目前，這塊0.5畝的土地位於Curtner Ave.和Stone Ave.的交匯處，由Enterprise Rent-A-Car租車公司使用。

近年來，由於部分商業房地產經營狀況不佳以及住房需求持續增長，其他一些在辦公室或零售用地開發住宅的提案也相繼出現。

Curtner Ave.和Stone Ave.交匯處的這塊地塊的提案目前仍處於初步階段，可能會根據市政審查程序進行修改。初步提案指出：「位於Curtner Ave.和Stone Ave.的業主希望進一步了解該地塊開發為經濟適用房項目（底層設有少量零售空間）的可行性。」

州政府商業文件顯示，該地塊的所有者是一家位於桑尼維爾的公司，其主要成員是灣區房地產高管Alan Bogomilsky, Ahron Bogomilsky和Bernard Mirkin。

先前的提案設想在該地塊建造總面積為2900平方呎的底層零售空間和一個街邊停車場。住宅將建在一棟位於住宅上方裙樓的三層樓建築內。

申請人表示，該提案目前僅作為試探性方案。規畫文件指出：「新項目無需與此描述完全一致，此處僅作為該地塊潛在開發規模的示例。」

世報陪您半世紀

房地產 聖荷西

上一則

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

下一則

「Z世代最強」劉美賢 脫口說mogging致歉

延伸閱讀

聖馬刁灣畔草地造鎮 開啟北加都市開發新篇章

聖馬刁灣畔草地造鎮 開啟北加都市開發新篇章
桑尼維爾科技園區改建370戶住宅 獲准

桑尼維爾科技園區改建370戶住宅 獲准
撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元
緊鄰芝華埠 78區火焰隊球場動土 老闆自費7.5億打造

緊鄰芝華埠 78區火焰隊球場動土 老闆自費7.5億打造
2本地開發商 收購舊金山購物中心

2本地開發商 收購舊金山購物中心

熱門新聞

房屋維修動輒耗資上萬美元，雇工之前應查詢包商執照等資格 。示意圖，與內文詐騙案無關。(Copilot AI生成)

「房屋維修」騙局 東灣多人上當 有人被騙45萬元

2026-03-06 17:23
灣區阿拉米達縣數百處久稅房產即將拍賣，起拍價低至455美元。示意圖。（取自Pexels）

撿漏？灣區這地塊拍賣256處欠稅房產 最低起拍價455元

2026-03-05 16:46
舊金山農曆新年馬年花車大巡遊盛大登場。冬奧會金牌得主谷愛凌任總指揮。（記者李怡／攝影）

舊金山農曆新年花車大巡遊 谷愛凌任總指揮 數十萬市民遊客湧入

2026-03-09 19:36
奧運選手劉美賢對粉絲們的熱情有些招架不住，懇請粉絲保持距離。（美聯社）

「有人追到車邊」 粉絲熱情過度 劉美賢求情：別這樣對我

2026-03-06 01:19
44歲的菲利普斯（Tony Shervaughn Phillips）被控以多項罪名，包括以可能造成嚴重傷害的暴力襲擊警員、威脅警員、攻擊警員以及持有吸毒工具等。（警局提供）

舊金山市長羅偉隨扈在田德隆遇襲 頭部流血受傷

2026-03-06 19:11
倡議人士指出，未經許可的房屋改建，在全舊金山市各社區普遍存在。這些改建實際上是在私下進行，市府能否發現這些行為，取決於舉報人和不滿的鄰居投訴。(圖取自舊金山縣市府臉書)

花475萬買夢想豪宅 舊金山夫婦卻被要求改回4間公寓

2026-03-10 13:37

超人氣

更多 >
好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶

好市多貴婦面霜清倉特價 似含金箔人參 華人搶購多瓶
今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法

今年報稅 可能碰到6個問題 教你解決方法
川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光

川普稱戰爭可能很快結束仍揚言「進一步行動」 伊朗反應曝光
招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖

招手成功、收入有增無減 馬年不走下坡路的4生肖
川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國

川普警告伊朗敢動荷莫茲海峽「美軍20倍奉還」 還點名中國