海濱塔樓開發計畫 挑戰舊金山高度限制

編譯組／綜合報導
舊金山海濱塔樓計畫，可能考驗加州推翻高度限制的能力。投資集團擬在甲骨文球場附近建造住房塔樓，兩倍於目前高度限制。(圖取自舊金山縣市府臉書)
2014年，舊金山選民在選票發出強烈信息：未經通過，海濱地區不得建造高樓。然而，舊金山海濱塔樓開發提案，可能考驗加州推翻高度限制的能力。

「舊金山紀事報」報導，這項「禁止在海濱地區建牆」(no wall on the waterfront)的B提案公投，是在選民否決位在8 Washington St.具爭議的住房項目之後提出。提案規定，在舊金山港務局管轄的土地上，任何開發案若超過現有的高度限制，都須獲得選民通過。提案以59%的得票率獲得批准。

但是，十多年後的現在，在以「YIMBY」(支持住房建設)為核心、旨在迫使城市建造更多住房的法律主導之政治格局下，擬建於海濱Embarcadero的一座公寓大樓，正成為一個測試案例，考驗著加州強勢「密度獎勵」(density bonus)立法、是否凌駕於當地選民批准的法規之上。

截至目前，答案似乎為：是。

投資集團「Strada Investment Group」提案在555 Beale St.建造619間住房單元。雖然建築群的大部分將遵守地塊110英尺的高度限制，但位於地塊北側的一座塔樓將高達23層，兩倍於目前高度限制。

這項計畫利用2019年通過的參院第330號法案(Senate Bill 330)，這是一項旨在簡化住房計畫審批流程、減少延誤建設的障礙，並開發可負擔住房的州級密度獎勵法案。SB330法案賦予開發商忽視選民意願的特權。

舊金山 加州 參院

