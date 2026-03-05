Fortinet競購桑尼維爾多處房產 將建南灣新科技園區

我的頻道

桑尼維爾訊
Fortinet公司從Intuitive Surgical公司手中購得桑尼維爾的多處房產，此舉可望在其總部附近打造一座全新的南灣科技園區。

聖荷西信使報(Mercury News)報導，3日提交給聖塔克拉拉縣記錄辦公室的文件顯示，Fortinet以4700萬美元購得的七處房產均位於其桑尼維爾總部街對面。

縣房地產檔案顯示，在將這些地塊出售給Fortinet之前，Intuitive Surgical公司近年來分多次購得這七處房產，交易分別發生在2019年、2020年、2021年、2022年和2024年。

剛購買的房產地址包括桑尼維爾市Kife路927號和933號，以及Commerical街150號、158號、164號和170號。這些地塊毗鄰Fortinet公司於2018年購買的925 Kife Rd.號地塊。

公開文件顯示，總部位於桑尼維爾的Fortinet公司透過全現金交易獲得了這七塊地，它們位於其總部東側。

生產螺母、螺栓、墊圈和螺絲等緊固件的Olander公司在Commerical街擁有另外兩塊地，Fortinet公司需要這兩塊地才能完成其總部旁邊矩形地塊的地塊整合。

這兩塊尚未購入的土地位於Commerical街140號和144號。目前尚不清楚Fortinet公司是否計畫將Olander公司的房產納入其在南灣地區的收購範圍。

根據聖塔克拉拉縣和阿拉米達縣房地產紀錄的審查顯示，Fortinet已累計斥資 6.089 億美元在桑尼維爾、聖塔克拉拉和聯合市購置房產。

加上最近的一筆交易，Fortinet在桑尼維爾和聖塔克拉拉的房產收購總額已達3.837億美元。在東灣的聯合市，Fortinet 也斥資2.252億美元收購了一系列地塊。

迄今為止，Fortinet在灣區最大的一筆房產收購似乎是其在2024年斥資1.92億美元收購位於聖塔克拉拉基弗路3833號的德州儀器園區。該園區占地27英畝。

在此過程中，Fortinet購置了一些土地，最終建成了其超現代化的總部大樓，這家科技公司於2021年正式啟用。

根據雅虎財經網站報道，Fortinet在2025年實現了68億美元的營收和18.5億美元的利潤。與2024年相比，利潤成長了6.2%，營收成長了14.2%。

儘管Intuitive Surgical向Fortinet出售股份後縮減了其在桑尼維爾的資產規模，但這家尖端手術機器人製造商已在Kife Rd.和Commerical街的交匯處打造了一個龐大的園區。

