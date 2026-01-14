南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

位於1290 Parkmoor Ave的建築物。(谷歌地圖)

南灣已關閉的知名私校BASIS，地產最近被亞利桑納房地產 投資者買下，售價低於其評估價值和2020年的上次售價。

聖荷西 信使報報導，位於聖荷西的一處私立學校物業被亞利桑納州 的房地產投資者購得。根據1月8日提交給聖塔克拉拉縣紀錄辦公室的文件顯示，STORE Capital Corp.以6260萬美元的價格購得了位於1290 Parkmoor Ave的這處校址。該校址的前租戶為BASIS Independent Silicon Valley Upper學校。

這家總部位於亞利桑納州的房地產公司的經營策略，是收購僅有單一租戶運營的物業。公司名稱中的「STORE」是「Single Tenant Operational Real Estate」（單一租戶運營房地產）的縮寫。據其官網顯示，在該建築內運營的BASIS Independent學校是總部位於坎貝爾（Campbell）的Spring Education Group旗下的品牌之一。Spring Education Group在全美經營215所學校。

賣方是一個包含Spring Education Group在內的財團。該財團於2020年以7770萬美元的價格購得該物業。此次最新售價也低於其6320萬美元的評估價值。

STORE Capital 已在南灣地區收購了至少另一處由Spring Education Group經營的學校所在地。2023年該公司斥資2580萬美元收購了位於密爾比達Great Mall Parkway 341號的一棟建築，該建築目前是Stratford School的所在地。

STORE Capital在其網站上貼文：「餐飲、金屬加工、幼兒教育、汽車維修保養設施和健身俱樂部是我們投資組合中的主要行業。」