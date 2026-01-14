我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美軍襲擊伊朗山雨欲來 卡達烏代德空軍基地撤離部分人員

一洲焦點／關稅裁決、伊朗起義、明州職業抗議家踢到鐵板

南灣已關閉知名私校BASIS 地產被亞利桑納房地產投資者買下

編譯林思牧／綜合報導
位於1290 Parkmoor Ave的建築物。(谷歌地圖)
位於1290 Parkmoor Ave的建築物。(谷歌地圖)

南灣已關閉的知名私校BASIS，地產最近被亞利桑納房地產投資者買下，售價低於其評估價值和2020年的上次售價。

聖荷西信使報報導，位於聖荷西的一處私立學校物業被亞利桑納州的房地產投資者購得。根據1月8日提交給聖塔克拉拉縣紀錄辦公室的文件顯示，STORE Capital Corp.以6260萬美元的價格購得了位於1290 Parkmoor Ave的這處校址。該校址的前租戶為BASIS Independent Silicon Valley Upper學校。

這家總部位於亞利桑納州的房地產公司的經營策略，是收購僅有單一租戶運營的物業。公司名稱中的「STORE」是「Single Tenant Operational Real Estate」（單一租戶運營房地產）的縮寫。據其官網顯示，在該建築內運營的BASIS Independent學校是總部位於坎貝爾（Campbell）的Spring Education Group旗下的品牌之一。Spring Education Group在全美經營215所學校。

賣方是一個包含Spring Education Group在內的財團。該財團於2020年以7770萬美元的價格購得該物業。此次最新售價也低於其6320萬美元的評估價值。

STORE Capital 已在南灣地區收購了至少另一處由Spring Education Group經營的學校所在地。2023年該公司斥資2580萬美元收購了位於密爾比達Great Mall Parkway 341號的一棟建築，該建築目前是Stratford School的所在地。

STORE Capital在其網站上貼文：「餐飲、金屬加工、幼兒教育、汽車維修保養設施和健身俱樂部是我們投資組合中的主要行業。」

房地產 亞利桑納州 聖荷西

上一則

「無漏」奪獨立出版大獎 盧新華矽谷談文學與信仰

下一則

Mercury、CSAA獲准調漲房屋保費 平均提高6.9%

延伸閱讀

後悔了？名嘴艾倫搬到英國一年後 重新在南加買豪宅

後悔了？名嘴艾倫搬到英國一年後 重新在南加買豪宅
台積電在美擴大設廠 鳳凰城市長：將持續增購台灣產品

台積電在美擴大設廠 鳳凰城市長：將持續增購台灣產品
酸、辣、鮮「越臭越愛」 廣西螺螄粉 南灣狂吸粉

酸、辣、鮮「越臭越愛」 廣西螺螄粉 南灣狂吸粉
南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍

南灣吉卜力快閃店 工作日大排長龍
「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

「全球包租公」霍啟剛財產公示 35套物業曝光

熱門新聞

華人船主米先生試水「碼頭零售」，生意興隆。（記者徐蓓蓓／攝影）

上午捕下午賣 半月灣本季首批頭水螃蟹到港 首現華人船主

2026-01-12 01:20
2月某段時間馬尾瀑布在夕陽照映下，出現大約3分鐘的火瀑布奇景。(yosemite.com)

2月要到優勝美地觀賞「火瀑布」今年不用預約了

2026-01-10 01:20
大通銀行馬年新春年曆設計精美受華人歡迎。（記者徐蓓蓓／攝影）

大通銀行馬年掛曆 華人圈爆火 部分網點供不應求

2026-01-10 01:16
舊金山街道上愈來愈多Waymo無人駕駛出租車。（記者李怡/攝影）

無人車街頭到處跑 舊金山網約車司機抗議監管不公

2026-01-10 01:17
位於南灣最大商圈Valley Fair的「鼎泰豐」餐廳是深受本地各族裔人士喜愛。（記者徐蓓蓓╱攝影）

北加灣區主流商圈中餐廳激增 有如「中食天堂」

2026-01-13 15:19
以人身威脅和暴力劫取加密貨幣近年來成為新興暴力犯罪類型。（示意圖，取自Pexels）

用滑雪面罩、iPad劫加密幣 成新興暴力犯罪類型

2026-01-11 01:20

超人氣

更多 >
「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債

「難哄」章若楠拍戲9年仍租屋 爆片酬全補家用還債
美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

美國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理
餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點

餐廳這道熱門料理 為何心臟科醫師建議最好不要點
死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉

死因離奇…8旬翁輪椅推亡妻過安檢 機場察覺「這異狀」一摸當場傻掉
每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命

每晚養成這2習慣 研究：有助延長4年壽命