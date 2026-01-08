我的頻道

住飯店想挑安靜房間 先避開這兩組房號

最高法院「這日」公布川普關稅裁定…今日你應知道5件事

聖馬刁縣購屋成本全加州最高 年收52.4萬才負擔得起1棟

編譯組／廖宜怡報導
聖馬刁縣一處社區廣場及其周邊建物。（取材自維基百科）
眾所周知，灣區住房成本驚人。現在，一份最新報告進一步證實了這項事實。

根據加州房地產經紀人協會（California Association of Realtors）公布的2025年第三季度報告，聖馬刁縣的購屋成本不僅是灣區九縣中最高，也是全加州最高。

數據顯示，聖馬刁縣目前房價中位數為208萬美元，想要在聖馬刁縣購屋的人，年收入至少需要52萬4000美元才負擔得起一棟中等價位的房屋。以30年固定利率貸款、利率為6.67%、頭期款20%來算，每月需支付1萬3100美元的購屋負擔（含房貸本金、利息、稅金和保險）。

灣區購屋成本第二高的是聖塔克拉拉縣，目前房價中位數為191萬5000美元，要購買這個價位的房屋，年收入至少要有48萬2400美元，才負擔起支付每月1萬2060美元的購屋成本。

灣區購屋成本第三高的是舊金山縣，目前房價中位數為162萬6500美元，以每月支付1萬240美元購屋成本來算，年收入至少需要40萬零9600美元。

灣區其他縣每月支付的購屋成本依序為：馬連縣1萬零150美元（年收入至少需要40萬6000美元）、阿拉米達縣7870美元（年收入至少需要31萬4800美元）、納巴縣5930美元（年收入至少需要23萬6800美元）、康曲柯士達縣5420美元（年收入至少需要21萬6800美元）、蘇諾瑪縣5200美元（年收入至少需要20萬8000美元）、蘇拉諾縣3820美元（年收入至少需要15萬2800美元）。

以全州來說，加州2025年第三季度有17%的家庭能負擔得起房價中位數為88萬7380美元的房屋，年收入至少要有16萬3600美元，每月要支付的成本為5590美元。若是購買獨棟房屋，年收入至少要有22萬3600美元。

在2025年第三季度，加州獨棟屋房價中位價比上一季低2%，反映出市場競爭有所降溫，但比去年同期上漲了0.8%。

在負擔能力方面，居民最難負擔購屋的縣並非購屋成本最高的聖馬刁縣，而是莫諾縣（Mono County），全縣只有7%的居民買得起當地中價位房屋。其次是蒙特瑞縣（Monterey County），只有9%的居民買得起中價位房屋。洛杉磯縣和聖塔芭芭拉縣並列第三，皆只有12%的居民負擔起中價位房屋。相較聖馬刁縣買得起中價位房屋的居民比率為18%。

加州房地產經紀人協會表示，如果未來幾季房貸利率持續走低，而經濟不確定性有所改善，未來幾季加州居民的住房負擔能力可能會有所提高。

