我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

舊金山聯合廣場7400萬元2大樓 500萬拍出

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
兩棟曾標價7400萬美元的舊金山聯合廣場建築（圖中為Kearny街222號），僅以500萬美元成交。（Google Maps）
兩棟曾標價7400萬美元的舊金山聯合廣場建築（圖中為Kearny街222號），僅以500萬美元成交。（Google Maps）

舊金山紀事報報導，儘管投資者和租戶對舊金山的信心正逐步恢復，但市中心辦公樓市場的某些區域仍遭受重創。兩棟位於聯合廣場（Union Square）大樓的抵押貸款上月在拍賣會上僅以500萬美元成交，這些物業2019年以7440萬美元購入。

據持續追蹤該物業的經紀人透露，位於金融區（Financial District）邊緣、毗鄰頂級購物區聯合廣場的的Sutter街180號和Kearny街222號物業去年12月拍賣時，其未償債務及相關成本總額達5670萬美元，此次成交價僅為該金額的10%左右。這兩棟建築合計提供約14.5萬平方呎辦公空間。這意味著新業主以每平方呎34.4美元的極低成本獲得了這兩棟物業。

這兩棟樓上次交易是在2019年，當時單價約每平方呎515美元。

然而由於該物業貸款作為高盛（Goldman Sachs）參與的法拍程序（foreclosure）的一部分售予私人買家，定價僅反映拍賣時將物業移交新業主所需金額，未必反映交易的完整財務細節。

一位土地使用律師將這份買賣文件描述為「僅證明貸款方在法拍後取得產權」，並指出文件記載的500萬美元「中標價」並不反映房產真實價值。該文件也未顯示貸款方可能通過其他渠道在幕後追回的款項。

無論如何，這筆交易凸顯了紐約市商業地產低迷如何為非傳統參與者打開大門，使其得以競購曾屬於機構投資者和財力雄厚開發商的市中心資產。

房產記錄顯示，聯合廣場建築的買家為列治文山（Richmond Hill）新註冊實體SVN Properties LLC，其註冊人為瑙莫夫（Alex Naumov）。根據其領英資料，瑙莫夫作為經理任職於高端車輛物流及國際運輸公司West Coast Shipping。

根據舊金山商業時報（San Francisco Business Times）數據顯示，自2019年以來，這兩棟聯合廣場建築的評估價值下跌逾75%，降至約1800萬美元。2019至2024年間，這兩棟建築的出租率下降了約60%。當時建築所有權歸屬芝加哥（Chicago）Gem Realty Capital公司與舊金山Flynn Properties公司，這兩家企業2024年4月未能償還房產抵押貸款，經協商未果後，該物業進入公開拍賣程序。

貸款 舊金山 拍賣

上一則

Uber自駕計程車 已在灣區道路測試

下一則

雨季缺戶外行程 灣區民眾轉往博物館

延伸閱讀

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶

舊金山最大購物中心徹底衰退？新業主驅趕最後租戶
科技業裁員持續、聯邦政策隱憂… 加州經濟風險大

科技業裁員持續、聯邦政策隱憂… 加州經濟風險大
舊金山連2周濕冷降雨 可望逐步趨緩

舊金山連2周濕冷降雨 可望逐步趨緩
接待過柯林頓、歐巴馬 舊金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營

接待過柯林頓、歐巴馬 舊金山老字號Waterfront餐廳結束50年經營
舊金山市長專欄／20226重建警隊秩序 確保財政穩健

舊金山市長專欄／20226重建警隊秩序 確保財政穩健

熱門新聞

灣區骨董收藏家蘇先生收藏的漢代博山爐。（受訪者提供）

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

2026-01-01 15:31
多隻郊狼與趙先生對峙。（受訪者提供）

遛狗遇6郊狼包圍 灣區華男冷靜應對全身而退

2025-12-29 01:20
自帶東方養生文化敘事的黑芝麻食材持續走紅，有望成為下一個「超級食物。」 (Lluvia Morales / Unsplash)

谷歌趨勢預測 黑芝麻可能取代抹茶成為新一年度黑馬食材

2026-01-03 21:28
位於聖荷西375 West Trimble Road的一處辦公中心，近期以6360萬美元被收購 。(谷歌地圖)

聖荷西一科技園區10年前9590萬購入 如今6360萬賣出

2026-01-03 01:16
優勝美地國家公園也是北加州知名景點，許多旅客慕名而來。（記者江碩涵／攝影）

2026年加州4大旅行趨勢 尋找你的「意義假期」

2026-01-04 01:20
密爾比達新開的港式茶餐廳「阿叔茶記」。（記者龔玥/攝影）

密爾比達新開港式茶餐廳「阿叔茶記」 受矚目

2026-01-02 01:15

超人氣

更多 >
不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠

不是藏海傳或許我耀眼 豆瓣2025最高分華語劇是它爆冷奪冠
2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」

2026年最好命4星座 巨蟹座開始享福、老天爺偏愛他「天選之子」
欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡

欠租被驅逐仍硬漢 7旬影星拒10萬捐款:寧願開槍自盡
中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘

中國20歲網美被高薪誘騙到柬埔寨 疑「腿部骨折、牙被拔光」下場慘
這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控

這香草很迷人但不要種在庭院土中 以免擴散失控