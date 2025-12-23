2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

矽谷巴洛阿圖一棟房屋，成為Redfin 2025年瀏覽量最高的上市物業，而且似是只歸功於一個怪異且不實的炫耀點。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這棟房子應有盡有：五間臥室、四間浴室。然而更令人驚訝的是，它還暗示著你的孩子將來會進入史丹福大學 。

這棟位於巴洛阿圖3717 Ortega Court的房子面積約2700平方呎，是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。它在3月掛牌的第一天就吸引了近3萬5000次瀏覽，成為這一網站上單日瀏覽量最高的房產。

這棟成交價560萬美元的房子如此受歡迎的祕訣是什麼？原來是炫耀。最初的掛牌資訊吹噓說，這是一棟「成功是其歷史的一部分」的房子，聲稱自2017年以來，所有屋主的孩子都就讀於哈佛或史丹福大學。然而根據該房產的銷售紀錄，它自2015年以來就未曾易手。

各種玩笑幾乎立刻就爆棚了。房源訊息中那句炫耀常春藤的標語很快就消失了，出售的牌子也隨之撤下。房主在24小時內就與買家達成了交易，最終以遠高於488.8萬美元掛牌價的價格售出了房產。

這個數字也引起了一些關注。在一些亞洲文化中，數字8被認為是幸運的，一些用戶猜測，重複使用這個數字可能是房主行銷策略的一部分。

這處房產並非灣區唯一吸引眼球的房產。位於柏克萊 2220 Rose St.的一棟五臥住宅，在售出前一天就獲得了近9400次瀏覽量，那棟房子當日就成交了。

北柏克萊一間標價39.5萬美元的房子，想必因低價吸引不少目光，但房源描述卻可能讓買家望而卻步。「這處房產位置絕佳」，房源描述寫道，「但這是它唯一的優點。」

描述接著指出，這處房產不僅有兩個坍塌的屋頂，還有一個「持續漏水」的隱晦說法（房源含糊地暗示「幾十年」）。此外，房子裡還有兩個租客 ，其中一個租客終身無需付租金。