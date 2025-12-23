我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山最大購物中心 聖誕前如鬼城 93%店鋪空置

「最美潘金蓮」楊思敏斬24年戀情 敗在有名無分

2025年Redfin最熱門房源 矽谷屋因1句話暴紅、掛牌24小時內成交

編譯林思牧／綜合報導
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)
位於3717 Ortega Court的房子是是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。(谷歌地圖)

矽谷巴洛阿圖一棟房屋，成為Redfin 2025年瀏覽量最高的上市物業，而且似是只歸功於一個怪異且不實的炫耀點。

舊金山紀事報(San Francisco Chronicle)報導，這棟房子應有盡有：五間臥室、四間浴室。然而更令人驚訝的是，它還暗示著你的孩子將來會進入史丹福大學

這棟位於巴洛阿圖3717 Ortega Court的房子面積約2700平方呎，是今年Redfin網站上瀏覽量最高的在售房源。它在3月掛牌的第一天就吸引了近3萬5000次瀏覽，成為這一網站上單日瀏覽量最高的房產。

這棟成交價560萬美元的房子如此受歡迎的祕訣是什麼？原來是炫耀。最初的掛牌資訊吹噓說，這是一棟「成功是其歷史的一部分」的房子，聲稱自2017年以來，所有屋主的孩子都就讀於哈佛或史丹福大學。然而根據該房產的銷售紀錄，它自2015年以來就未曾易手。

各種玩笑幾乎立刻就爆棚了。房源訊息中那句炫耀常春藤的標語很快就消失了，出售的牌子也隨之撤下。房主在24小時內就與買家達成了交易，最終以遠高於488.8萬美元掛牌價的價格售出了房產。

這個數字也引起了一些關注。在一些亞洲文化中，數字8被認為是幸運的，一些用戶猜測，重複使用這個數字可能是房主行銷策略的一部分。

這處房產並非灣區唯一吸引眼球的房產。位於柏克萊2220 Rose St.的一棟五臥住宅，在售出前一天就獲得了近9400次瀏覽量，那棟房子當日就成交了。

北柏克萊一間標價39.5萬美元的房子，想必因低價吸引不少目光，但房源描述卻可能讓買家望而卻步。「這處房產位置絕佳」，房源描述寫道，「但這是它唯一的優點。」

描述接著指出，這處房產不僅有兩個坍塌的屋頂，還有一個「持續漏水」的隱晦說法（房源含糊地暗示「幾十年」）。此外，房子裡還有兩個租客，其中一個租客終身無需付租金。

史丹福大學 柏克萊 租客

上一則

報告分析：灣區交通發展 逐步「脫鉤」空污

下一則

灣區這條「聖誕巷」人氣爆棚 如童話世界「孩子一來就不想走」

延伸閱讀

華府11月房價小幅下跌 掛牌中價逾57萬

華府11月房價小幅下跌 掛牌中價逾57萬
灣區捷運 明年票價將上漲6.2%

灣區捷運 明年票價將上漲6.2%
房租飛漲 從舊金山擴大至中半島和東灣

房租飛漲 從舊金山擴大至中半島和東灣
大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市

大量新房源流入 紐約迎近年最活躍秋季房市
Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣

Waymo自駕車獲批測試 進軍東灣

熱門新聞

策畫國際恐怖活動的杭伯居住的糜鹿林是沙加緬度附近的平靜社區。示意圖。(Google Maps)

加州女子在家「遙控」全球多地恐攻血案 遭重判30年

2025-12-19 15:49
奧斯卡名導柯波拉擁有眾多房地產物業。（美聯社）

票房慘敗喊破產？柯波拉賣名表、拋酒莊仍坐擁地產帝國

2025-12-18 16:37
詐騙集團假冒監管機構與聯邦執法人員，利用醫師對職業聲譽與執照的高度重視，設下層層陷阱，最終使受害者損失近50萬美元。(示意圖，Copilot AI生成)

誤信「執照危機」陷阱 灣區醫師被騙光近50萬退休積蓄

2025-12-17 14:01
屋崙機場本周起提供「OAK訪客通行證」，允許沒有機票的民眾進入安檢站後區域。（取自谷歌地圖）

加州這機場 民眾可以在登機口與親友道別了

2025-12-17 16:19
周六晚大停電Waymo無人駕駛車被困在十字路口。（受訪者供圖）

舊金山周末大停電 Waymo無人駕駛車被困在十字路口　

2025-12-21 14:24
為保障行車安全，樂曲清出車前會對車況做全面檢查。（記者李怡／攝影）

44歲華女移民 靠方向盤實現美國夢

2025-12-20 01:20

超人氣

更多 >
馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價

馬斯克當年堅持要電動門 特斯拉如今付沉重代價
電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒

電視童星淪為街友 網友發動募款被星媽婉拒
哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁
華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲

華人餐館涉嫌藏匿數十名無證客、強迫7天無休 ICE突襲
哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者

哈塞特：明年將見巨額退稅支票 特別是依賴小費或加班者