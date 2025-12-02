我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

2025年灣區多數房產貶值 富裕社區例外 因為「這原因」

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
灣區今年大部分房屋都貶值，只有富裕社區例外，在阿賽頓或塢德賽等地區，房屋交易仍活躍。(取自阿賽頓市府臉書)
灣區今年大部分房屋都貶值，只有富裕社區例外，在阿賽頓或塢德賽等地區，房屋交易仍活躍。(取自阿賽頓市府臉書)

在2025年大部分時間，灣區房市冷卻，但在阿賽頓(Atherton)或塢德賽(Woodside)等富裕社區，房屋交易仍活躍。

舊金山紀事報報導，豪宅市場升溫速度甚至過其他市場，其在今年下半年開始回溫，人工智慧產業蓬勃發展、帶來大量新資金。

根據房地產經紀公司「Redfin」最新報告，今年8-10月期間，舊金山大都會區的高端住宅銷售中位數約為640萬美元，位居全美人口最多的50個都會區之冠，較2024年成長5%。於此同時，中價位房屋的房價中位數儘管仍高達150萬美元，卻比去年同期下降1%。聖荷西都會區的豪宅房價中位數高達560萬美元、位居全美第二，房價漲幅近12%。

Redfin將房價排名前5%的房屋，定義為豪宅，並將舊金山都會區定義為舊金山市以及聖馬刁縣。

房價高端市場的成長，反映灣區貧富差距。僅有相對較少比例的房屋，是中等收入家庭可負擔。但是，對富裕買家而言，尤其那些受益自股市上漲或人工智慧產業發展的買房者，通常可以全現金買房或支付高額頭期款。

佳士得國際地產公司舊金山辦公室房地產經紀人賓尼斯(Arrian Binnings)表示，科技財富效應正為本地買家帶來現金流，經歷股市驚人上漲之後，許多人正在套現，並將資金投入到當地房地產市場。

房地產經紀人卡欣(Kristin Cashin)指出，這種現象在半島地區豪宅尤其顯著，科技業帶來財富，加上長期供應短缺與嚴格規畫限制，促使阿賽頓、波度拉谷(Portola Valley)與塢德賽的豪宅價格上漲速度，特別快速。

富裕地區及灣區其他部分房價最高城市，在過去一年房價增長最快，儘管大部分地區房價下跌。例如艾姆瑞維爾(Emeryville)，房價跌幅明顯，因為當地房屋大部分是公寓，隨著HOA管理費用增加，公寓價格跌幅尤其嚴重，對首次購房人是來說，更加無法負擔。

舊金山部分房地產經紀人透露，很難幫客戶找到足夠豪宅。根據Zillow數據，過去一年內，聖馬刁地區「高端」(high-tier)房屋的典型房價漲幅，為灣區所有房屋類型的榜首。

房價 舊金山 房地產

上一則

在美國安穩退休 報告稱存款10萬元夠了

下一則

耗資2000萬 山景城野生動物棲息地工程 月底完工

延伸閱讀

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價
森林小丘、雷哥公園Citi Bike明春進駐 社區有意見

森林小丘、雷哥公園Citi Bike明春進駐 社區有意見
市大校董王兆倫獲任第四區市議員 重建溝通橋梁受矚目　

市大校董王兆倫獲任第四區市議員 重建溝通橋梁受矚目　
犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期

犯罪率下降 舊金山迎來最安全的感恩節假期
檀香山選定開發商 重建伊維雷伊中心 將打造數百可負擔宅

檀香山選定開發商 重建伊維雷伊中心 將打造數百可負擔宅

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28
荷姆斯被指或正在尋求川普總統赦免。(美聯社)

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯或尋求川普赦免

2025-12-01 14:18

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險