2025年灣區多數房產貶值 富裕社區例外 因為「這原因」

灣區今年大部分房屋都貶值，只有富裕社區例外，在阿賽頓或塢德賽等地區，房屋交易仍活躍。(取自阿賽頓市府臉書)

在2025年大部分時間，灣區房市冷卻，但在阿賽頓(Atherton)或塢德賽(Woodside)等富裕社區，房屋交易仍活躍。

舊金山 紀事報報導，豪宅市場升溫速度甚至過其他市場，其在今年下半年開始回溫，人工智慧產業蓬勃發展、帶來大量新資金。

根據房地產 經紀公司「Redfin」最新報告，今年8-10月期間，舊金山大都會區的高端住宅銷售中位數約為640萬美元，位居全美人口最多的50個都會區之冠，較2024年成長5%。於此同時，中價位房屋的房價 中位數儘管仍高達150萬美元，卻比去年同期下降1%。聖荷西都會區的豪宅房價中位數高達560萬美元、位居全美第二，房價漲幅近12%。

Redfin將房價排名前5%的房屋，定義為豪宅，並將舊金山都會區定義為舊金山市以及聖馬刁縣。

房價高端市場的成長，反映灣區貧富差距。僅有相對較少比例的房屋，是中等收入家庭可負擔。但是，對富裕買家而言，尤其那些受益自股市上漲或人工智慧產業發展的買房者，通常可以全現金買房或支付高額頭期款。

佳士得國際地產公司舊金山辦公室房地產經紀人賓尼斯(Arrian Binnings)表示，科技財富效應正為本地買家帶來現金流，經歷股市驚人上漲之後，許多人正在套現，並將資金投入到當地房地產市場。

房地產經紀人卡欣(Kristin Cashin)指出，這種現象在半島地區豪宅尤其顯著，科技業帶來財富，加上長期供應短缺與嚴格規畫限制，促使阿賽頓、波度拉谷(Portola Valley)與塢德賽的豪宅價格上漲速度，特別快速。

富裕地區及灣區其他部分房價最高城市，在過去一年房價增長最快，儘管大部分地區房價下跌。例如艾姆瑞維爾(Emeryville)，房價跌幅明顯，因為當地房屋大部分是公寓，隨著HOA管理費用增加，公寓價格跌幅尤其嚴重，對首次購房人是來說，更加無法負擔。

舊金山部分房地產經紀人透露，很難幫客戶找到足夠豪宅。根據Zillow數據，過去一年內，聖馬刁地區「高端」(high-tier)房屋的典型房價漲幅，為灣區所有房屋類型的榜首。