我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

編譯廖宜怡／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

在2008年金融危機發生前，灣區中半島經常有許多中國投資者前來參觀房地產。但隨著中國政府開始收緊政策，阻止公民將資金轉移到海外，這股熱潮逐漸消退，在新冠疫情期間幾乎完全停止。

根據「舊金山標準」的報導，中國買家現已重回灣區中半島。但由於資金轉移出境的難度仍很高，只有那些人脈廣闊的超級富豪才有辦法繼續在海外添購豪宅。

然而，在這個充斥著亞洲富豪的灣區房地產新時代，身分象徵、熟悉感，以及他們最看重的「方便」，都缺一不可，即便是舊金山正在復甦之際，灣區許多豪宅基本上都不在他們的考慮範圍內。

「舊金山標準」指出，中國買家對美國房地產市場的興趣於2017年達到頂峰。美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的數據顯示，中國公民2017年斥資317億美元買下美國約4萬600筆住宅物業。隨後受到新冠疫情爆發、金融和旅行限制、中美關係緊張的影響，中國公民2021年在美國房地產上的投資跌至過去十年來最低點，僅48億美元。

不過，這一、兩年來，中國投資者對美國房地產的興趣逐漸回升，今年購買美國房地產的金額已超過2019年，而加州是這股新熱潮的主要受益者之一。

數據顯示，加州目前57%的國際購屋者來自亞洲或南太平洋地區，三分之一的中國購屋者選擇在加州置業。隨著資金從中國流出的困難度愈來愈高，買家的身家程度也愈來愈豐厚。

雖然中國政府阻止國內資金流向海外，但無法阻止所有漏洞，這讓灣區中半島最富裕地區的房地產市場欣欣向榮。經紀人表示，中國買家已再次成為當地頂級豪宅的重要買家群體。

蘇富比房地產經紀人楊約翰（John Young）表示，他在中半島舉行房屋開放日時，前來參觀的買家中，約有一半是說普通話。他還說，他經常在價格中使用數字8來吸引亞洲買家。

楊約翰指出，物業必須「坐落在國際知名地段」是這些買家的必要條件之一。說穿了，就是有錢人買巴洛阿圖（Palo Alto）的房子，更有錢的人買阿賽頓（Atherton）的房子。而房價也是天價的洛斯阿圖（Los Altos）、蒙洛公園市（Menlo Park）和伍德賽（Woodside），則因為知名度不夠高，買家看不上眼。

房地產 灣區 加州

上一則

聖荷西購物中心槍案 17歲青少年被逮 同行女估被控共犯

延伸閱讀

澳洲買房這麼夯？過去五年飆漲87%「這個因素」助漲房市

澳洲買房這麼夯？過去五年飆漲87%「這個因素」助漲房市
房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價

房子難賣 屋主寧可下市停售也不願降價
禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議

禁止祕密警察 加州執法人員工會有異議
巴沙迪那韓裔牧師祈安 想選下一任州長

巴沙迪那韓裔牧師祈安 想選下一任州長
DOGE砍經費 衝擊灣區非營利組織運作 學區暫停增聘輔導員

DOGE砍經費 衝擊灣區非營利組織運作 學區暫停增聘輔導員

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28
荷姆斯被指或正在尋求川普總統赦免。(美聯社)

矽谷「惡血女王」Theranos荷姆斯或尋求川普赦免

2025-12-01 14:18

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險