中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

在2008年金融危機發生前，灣區 中半島經常有許多中國投資者前來參觀房地產 。但隨著中國政府開始收緊政策，阻止公民將資金轉移到海外，這股熱潮逐漸消退，在新冠疫情期間幾乎完全停止。

根據「舊金山標準」的報導，中國買家現已重回灣區中半島。但由於資金轉移出境的難度仍很高，只有那些人脈廣闊的超級富豪才有辦法繼續在海外添購豪宅。

然而，在這個充斥著亞洲富豪的灣區房地產新時代，身分象徵、熟悉感，以及他們最看重的「方便」，都缺一不可，即便是舊金山正在復甦之際，灣區許多豪宅基本上都不在他們的考慮範圍內。

「舊金山標準」指出，中國買家對美國房地產市場的興趣於2017年達到頂峰。美國房地產經紀人協會（National Association of Realtors）的數據顯示，中國公民2017年斥資317億美元買下美國約4萬600筆住宅物業。隨後受到新冠疫情爆發、金融和旅行限制、中美關係緊張的影響，中國公民2021年在美國房地產上的投資跌至過去十年來最低點，僅48億美元。

不過，這一、兩年來，中國投資者對美國房地產的興趣逐漸回升，今年購買美國房地產的金額已超過2019年，而加州 是這股新熱潮的主要受益者之一。

數據顯示，加州目前57%的國際購屋者來自亞洲或南太平洋地區，三分之一的中國購屋者選擇在加州置業。隨著資金從中國流出的困難度愈來愈高，買家的身家程度也愈來愈豐厚。

雖然中國政府阻止國內資金流向海外，但無法阻止所有漏洞，這讓灣區中半島最富裕地區的房地產市場欣欣向榮。經紀人表示，中國買家已再次成為當地頂級豪宅的重要買家群體。

蘇富比房地產經紀人楊約翰（John Young）表示，他在中半島舉行房屋開放日時，前來參觀的買家中，約有一半是說普通話。他還說，他經常在價格中使用數字8來吸引亞洲買家。

楊約翰指出，物業必須「坐落在國際知名地段」是這些買家的必要條件之一。說穿了，就是有錢人買巴洛阿圖（Palo Alto）的房子，更有錢的人買阿賽頓（Atherton）的房子。而房價也是天價的洛斯阿圖（Los Altos）、蒙洛公園市（Menlo Park）和伍德賽（Woodside），則因為知名度不夠高，買家看不上眼。