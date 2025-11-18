金山列治文區 10年內首座完全可負擔住宅落成

一棟7層包含98個住宅單元，面向長者、老兵和弱勢群體的可負擔房，17日剪綵啟用。（TNDC提供）

以華人居民為主的舊金山 列治文區（Richmond District）長期以來鮮有全新住房開發案，而由田德隆社區發展公司（TNDC）主導興建、位於6大道383號的完全可負擔住宅，17日剪綵啟用，為西區新增98戶專為低收入 長者、退伍軍人與曾經無家可歸者打造的新家園。

這棟七層建物是該區近10年來首個完全可負擔房項目，象徵市府在高地價和建造成本壓力下，仍持續推動住房供應的努力。

舊金山市長羅偉（Daniel Lurie）說，近半年市府已在灣景區、Sunnydale、獵人角、Civic Center、外日落等區陸續啟用多座可負擔房，今日的落成是打造「人人住得起」城市的另一重要里程碑。

新落成的住房由41套開放式單元，與57套一房單元組成，其中20戶保留給仍無家可歸生活的長者；另有30戶獲市府長者營運補貼（Senior Operating Subsidy Program）支持，20戶為退伍軍人長者，並有27戶提供給一般低收入長者。建築前身為Geary大道4200號的空置殯儀館，後經市府以可負擔房債券款購地，成功轉型為新社區。

市議員陳詩敏（Connie Chan）表示，該案是「土地回購＋公共資金」模式成功的實例。列治文區有超過四成居民為華裔，其中20%為65歲以上長者，租客比率也逾六成，此案顯得尤為重要。

田德隆社區發展公司執行長多林（Jennifer Dolin）指出，6大道383號是TNDC在列治文區的第一個大型社區開發案，「這代表所有社區都能成為解決住房危機的一部分。」

該建案總計獲得超過2200萬元的市府資金，並獲HCD多戶住宅計畫與加州 Housing Accelerator協助補足財務缺口，使專案得以如期推進。

新開發建築將是100%電力化、不使用化石燃料，還申請白金級GreenPoint環保分級，並使用CleanPowerSF百分百再生能源。內部設有景觀庭院、兩處屋頂花園、社區活動室、物業管理與租戶服務中心，並提供免費寬頻網路。