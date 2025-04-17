我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史指震盪走高 道指跌逾500點 與那指都連挫三日

佛州州立大學校園槍擊 2死5重傷 槍手是女警之子

山景城推出ExpressPermitsMV 加快部分建築許可審批

記者徐蓓蓓╱山景城報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
山景城市府推出一項全新建築許可計畫–ExpressPermitsMV，為獨戶住宅業主和小型企業提供更快捷的審批服務。（取自山景城市政府網站）
山景城市府推出一項全新建築許可計畫–ExpressPermitsMV，為獨戶住宅業主和小型企業提供更快捷的審批服務。（取自山景城市政府網站）

山景城市府日前宣布推出全新建築許可計畫ExpressPermitsMV，旨在為獨戶住宅業主和小型企業提供更快捷的審批服務，以節省時間和金錢。

該計畫適用於以下類型的建築項目：600平方呎或以下的獨戶住宅改造項目、小於500平方呎的獨戶住宅增建項目、面積不超過5000平方呎的商業租戶裝修，包括零售、辦公、個人服務和醫療行業。

ExpressPermitsMV的目標是加快許可審查過程，並安排申請人與市府工作人員會面，以最高效的方式取得建築許可。市經理麥卡錫（Kimbra McCarthy）說：「我們希望通過這項新計畫提供更優質的客戶服務。我們了解到，許多不太複雜的建築項目需要更便捷的審批渠道。無論是居民改建房屋，還是小型企業改善商業空間，ExpressPermitsMV都能在確保安全的前提下，加快審批流程。」

山景城市府社區發展部總監 默多克（Christian Murdock）指出，ExpressPermitsMV的主要目標是縮短從申請到獲得許可的時間。我們引入了一套更快速的審查流程，包括安排面對面或線上會議，讓市府工作人員能即時解答申請人的疑問，並提供可行的選擇。這不僅讓工作人員的工作更高效，也讓申請人受益。

在預約會議中，市府工作人員將與申請人合作，探討最優解決方案，並審查申請過程中可能遇到的問題。參與會議的可能包括建築設計專業人員、業主、企業主或其他相關申請人。該計畫由社區發展部、消防部和公共工程部的專業團隊共同推進。

ExpressPermitsMV是此前「一站式許可證計畫（One Stop Permit Program)」的升級版。原計畫在新冠疫情爆發前僅適用於有限的住宅和商業項目，而新計畫擴大了適用範圍，並優化了審批流程。南灣ADU建築公司負責人汪小姐表示，建築許可審批是增建項目的重要一環。目前矽谷各市有關建築項目審批的程序和耗時各有差異。通常建築公司可以承攬幫助業主申請的工作。但是如果符合這類加快審批程序的條件的話，還是十分建議客戶加以利用。

疫情 麥卡錫 矽谷

上一則

華協中心舊金山米慎區再推168户可負擔住宅

下一則

僑務委員、諮詢委員僑務榮譽職 舊金山經文處頒聘書

延伸閱讀

灣區首購族福音 最高20萬頭期款貸款助圓夢

灣區首購族福音 最高20萬頭期款貸款助圓夢
馬州積極鼓勵聯邦解雇人員轉投從事教育

馬州積極鼓勵聯邦解雇人員轉投從事教育
舊金山山景城周末一景 周光彥街頭拉小提琴 起因於…

舊金山山景城周末一景 周光彥街頭拉小提琴 起因於…
不挺大罷免是匪諜…柯建銘點名林濁水 綠委批「麥卡錫」

不挺大罷免是匪諜…柯建銘點名林濁水 綠委批「麥卡錫」
不到30分鐘吃完1餐易過量、肥胖 「多嚼幾次」可避吃太快

不到30分鐘吃完1餐易過量、肥胖 「多嚼幾次」可避吃太快

熱門新聞

申請18所大學被包括史丹福、哈佛和耶魯等名校拒絕，舊金山青少年創業家亞德葛瑞的大學申請論文在網路上瘋傳。(圖取自Zach Yadegari/LinkedIn)

GPA滿分、年賺百萬創業家 18歲天才少年遭15所名校拒絕

2025-04-12 13:40
川普總統的關稅政策不到半個月變化多端，目前最新進度是，美國暫緩多國對等關稅90天，大多數國家適用於10%基準關稅，此圖為一般超市景象，商品與關稅政策無關。（記者江碩涵／攝影）

中國食品關稅未降 下游廠商轉向台灣大量進貨

2025-04-12 21:05
醫療健保業職位大增，原因之一是人口老化，圖為庫比蒂諾的凱薩醫療中心。 (谷歌地圖)

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

2025-04-15 13:56
民眾要在5月7日前申請真實身分證，才能搭乘國內航班，加州必須要有金熊標誌。（DMV官網）

5月7日上路 沒有Real ID將無法搭國內航班

2025-04-10 14:09
恩索村鼓勵居民不斷地學習、活動、創造和交朋友。(取自谷歌地圖)

入住費65萬…「健康老人」社區在灣區蓬勃發展

2025-04-13 02:19
2.99的帆布包掛在網上轉賣價格翻十倍。（記者李怡/翻攝）

Trader Joe's春色迷你托特包 舊金山矽谷掀瘋搶潮　

2025-04-11 19:51

超人氣

更多 >
川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說

川普想通話談判？彭博曝北京開談判條件：先做到這3件事再說
走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元
賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了

賣完這批中國貨就斷貨 女老闆哭了
馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星

馬斯克繁衍「軍團」生下至少14孩 想盡快實現人類登陸火星
在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？

在美鄰居的花木樹枝越籬笆過來 我能逕自剪掉嗎？