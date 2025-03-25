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舊金山首季辦公室空置率微升 AI熱潮難掩市場震盪

編譯林思牧╱綜合報導
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摩根大通續簽了位於560 Mission St.的辦公大樓，租用面積增至28萬平方呎。(Google Maps)
摩根大通續簽了位於560 Mission St.的辦公大樓，租用面積增至28萬平方呎。(Google Maps)

儘管達成數宗大規模租約，舊金山辦公室空置率今年的第一季再度微幅上升。

舊金山紀事報報導，隨著2025年第一季接近尾聲，舊金山市中心辦公大樓的復甦仍是一個有成功、有失敗和有一些意外的反覆無常故事。房地產界在去年年底歡欣鼓舞，因為在新冠疫情導致市中心空無一人之後，辦公大樓市場近五年來首次出現復甦跡象。

這是因為2024年第四季空置率略有下降，這主要是由於蓬勃發展的人工智慧新創公司對空間的需求不斷增長。同時，商業房地產價值觸底，結束了長達數年的自由落體行情，此前市場參與者對於如何為辦公室交易定價感到不確定。

進入2025年，一些積極勢頭仍在繼續：一些家喻戶曉的公司今年重申了對舊金山的承諾，其中包括谷歌，該公司完成了在Hills Plaza租約的續約協議，在去年放棄了位於市中心另一座大樓的辦公室後，將其在Hills Plaza的辦公面積擴大到60萬平方呎。摩根大通續簽了位於560 Mission St.的辦公室租約，並將其面積擴大至28萬平方呎。

專家認為「健康」的市場，是空置率在10%或更低，這仍然是一個難以實現的目標。房地產公司世邦魏理仕(CBRE)稱，今年第一季總空置率再次上升，從去年年底的36.5%上升至36.6%。

一位房地產人士透露，日前網路安全公司Okta在轉租市場上掛牌轉租（sublease）位於第一街100號的7萬多平方呎的辦公空間，這是一座27層的辦公大樓，自2017年以來，該公司已轉租了其中的14層。這是該公司自2021年以來第二次在市場上拋租空間。

就業配對平台Indeed位於Mission St. 201號的一整間辦公室，日前也上市招租。公司發言人向媒體證實，該辦公室已於去年關閉，Indeed不再在舊金山設有辦公室。

儘管上個季度是辦公大樓市場五年來首次出現正的淨吸收量，即該季租賃出的空間大於歸還的空間，但這一指標今年第一季再次變為負值。

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