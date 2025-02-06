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「不公開上市」漸流行 讓房市賣家試水溫

記者徐蓓蓓╱聖荷西報導
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「不公開上市」漸流行恐影響房市。（Pexels)
「不公開上市」漸流行恐影響房市。（Pexels)

最近，全美最大的房產經紀公司之一的Compass開始推進「不公開上市（Private Listing)」或密售房源。

目前的房地產市場基本是透明操作，買家可以在Redfin和Zillow這樣的房產交易網站上看到幾乎每一處待售房源。

但Compass卻在推動更多買家使用其「不公開上市」服務，就是說只有Compass公司的經紀所代表的買家可以看到這些房源。

Compass公司宣稱，賣家使用這一服務，可以得到3萬4000名公司下屬經紀人和他們代表的正經買家的注意。賣家可以避免在購房網站上留下曾經上市多日無人問津或降價的歷史紀錄。還表示，就像很多公司先在小範圍用戶中試水一樣，在Compass不公開上市，也可以讓賣家在公開出售之前先試水溫，收集批評建議，製造早期市場需求。

該公司同時也對買家宣稱，可以通過公司特屬房源在供給緊張的房地產市場上搶占先機，最大化自己的競爭力，避免公開上市後的競價大戰。同時還可以避免自家住宅的圖片在公開市場流出，保護隱私。

信使報報導，密售房源並不是新生事物，舊金山灣區的很多高價物業都是以這種形式出售的，但在本地房產銷售中占比很小。根據購房網站Redfin的數據，只有大約3%。

據Bay Area News Group對Compass.com上房源的分析。截止1月中旬，灣區5縣有384處房源只對Compass經紀代表的買家開放，占比所有經紀房源的8%。包括Coldwell Banker和 eXp Realty在內的其他經紀公司也有各自的密售房源，但占比相對較小。

南灣打算購房的汪女士近期與一些買家經紀接觸，也得到了一些關於密售房源的信息。在去年房產新政之後，出現了一些只收5000美元平價的買家經紀，她也猶豫過要不要選擇傳統經紀。但買家經紀除了向她強調自己在競價方面經驗的優勢外，更著重提到自己掌握的密售房源，讓她感到自己錯失了很多良機。但目前市場上對於密售房源的利弊眾說紛紜，因此還在猶豫不決中。

灣區 房地產 舊金山

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