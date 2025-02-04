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有感住房危機 李怡新書探索「設計精巧的ADU」

記者徐蓓蓓／聖荷西報導
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灣區作家李怡新書啟發建造ADU靈感。（受訪者提供）
灣區作家李怡新書啟發建造ADU靈感。（受訪者提供）

灣區作家李怡（Lydia Lee)主要聚焦於建築設計和永續主題。她的新作「設計精巧的ADU」，帶領讀者走過從設計思路到空間最大化再到釐清規定、籌款和建築材料遴選的每一步。此外，還提供了15個北美ADU設計的精彩案例，幫助讀者了解頂尖ADU設計的最新理念。

李怡對於灣區的住房危機深有感觸，致力於探索傳統獨棟住宅和密集住宅之間的中間地帶。在政府住房建設政策向自建ADU傾斜的利好前提下，萌生了撰寫這部書的念頭。她認為，ADU是目前在不需要改變土地分區的狀況下，增加居住面積最簡單的方法。

灣區作家李怡新書啟發建造ADU靈感。（受訪者提供）
灣區作家李怡新書啟發建造ADU靈感。（受訪者提供）

李怡說，ADU的自由屬性，讓它可以給人一個成為自己的建築設計師的機會。如果有時間有精力，大可加入一些獨出心裁的巧思。她舉例，有一位客戶的車庫被燒掉了，再重建車庫的時候，他們考慮到年事已高有慢性病的父母最終有可能要搬來同住。因此設計在新車庫上加建ADU，在設計了室外樓梯的同時還在室內安裝了電梯。

李怡很看重設計。她說：「我們都見過有些面積很大的房子，但住起來並不一定舒服，就是因為設計方面欠考慮。ADU通常面積都不大，所以設計的好不好，影響就很大。」

她最近一次和建築師討論ADU設計的時候，對方就提到窗戶的面積在ADU的設計中是很重要的。因為自然採光是人天性所嚮往的，如果要省錢的話，最好不要省在這個上面。

加州已經通過相對寬鬆的ADU建造規定，因此即使地方政府還沒有在立法方面跟進，也可以依據州法來建造。不過蓋房子對普通人來說始終是一件大事，李怡在書中有專門寫如何從地方政府獲得許可，計畫預算等基本流程。

書中包含的15個案例都在滿足各種不同類型家庭的訴求，並且包括了詳細的樓層平面圖。她說，不可能有讓所有人都滿意的設計，但希望讀者可以在瀏覽這些案例的時候，各取所需，博采眾長。

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