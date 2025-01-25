赫茲集團收購舊金山市中心大樓 紀事報將遷入

Mission街 901號「舊金山紀事報」，赫茲將購買舊金山市中心的塔樓，將「紀事報」辦公室搬遷至此，同時努力重振公寓項目。（取自Google Maps）

據「舊金山 紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，赫茲集團(Hearst Corp. )將購買金融區(Financial District)一座16樓辦公大樓，並計畫將「舊金山紀事報」和SFGATE暫時搬遷至此，與此同時，該集團還將重振一個擁有400 個單元的公寓樓項目，該項目毗鄰這兩家媒體公司在第五街(Fifth street)和米慎街(Mission street)的長期辦公地。

總部位於紐約(New York)的赫茲集團已簽約購買Sansome街450號，面積達14萬3000平方英尺的A級辦公大樓，預計這筆交易將在下個月完成。

「紀事報」預計今年夏天將從其標誌性的Mission街901號遷出，該大樓也屬於赫茲集團，在過去的一個世紀裡，「紀事報」一直在這裡進行編輯出版工作。

待定的收購將為赫茲集團提供「靈活性」，將其業務遷入Sansome街450號，以便為未來準備和開發第五街的塔樓地塊。位於第五街110號的「舊金山觀察家」(San Francisco Examiner)舊址與「紀事報」大樓相連，也歸赫茲所有。

由於這兩座大樓是相連的，並且共用相同的建築系統，包括電氣和暖通空調系統，因此在拆除期間，兩座大樓都需要空置。該公司約250名員工已於24日接到搬遷通知。

赫茲正在為房地產 市場期待已久的轉機做準備，它正在對其公寓樓進行定位，一旦舊金山的新開發項目再次變得可行，它就會破土動工。

赫茲的住宅項目是5M項目的最後一期，該項目耗資10億美元，由赫茲集團與Brookfield Properties地產公司合作。5M項目的第一階段開發了擁有302個單元的公寓大樓George和25層高、64萬平方英尺的A級辦公大樓415 Natoma。赫茲是項目二期的唯一開發商。由於疫情 後市場狀況惡化，該項目於2023年被擱置。

為了啟動舊金山一些未完成的大型重建項目，市政府官員一直在與這些項目的贊助商解決問題。赫茲集團表示，此次收購反映了其對舊金山作為世界級商業目的地的長期活力和吸引力的信念。