我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

深耕移民教育30年 紐約市華裔專員張榮退而不休

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

赫茲集團收購舊金山市中心大樓 紀事報將遷入

編譯組／綜合報導
Mission街 901號「舊金山紀事報」，赫茲將購買舊金山市中心的塔樓，將「紀事報」辦公室搬遷至此，同時努力重振公寓項目。（取自Google Maps）
Mission街 901號「舊金山紀事報」，赫茲將購買舊金山市中心的塔樓，將「紀事報」辦公室搬遷至此，同時努力重振公寓項目。（取自Google Maps）

據「舊金山紀事報」(San Francisco Chronicle)報導，赫茲集團(Hearst Corp. )將購買金融區(Financial District)一座16樓辦公大樓，並計畫將「舊金山紀事報」和SFGATE暫時搬遷至此，與此同時，該集團還將重振一個擁有400 個單元的公寓樓項目，該項目毗鄰這兩家媒體公司在第五街(Fifth street)和米慎街(Mission street)的長期辦公地。

總部位於紐約(New York)的赫茲集團已簽約購買Sansome街450號，面積達14萬3000平方英尺的A級辦公大樓，預計這筆交易將在下個月完成。

「紀事報」預計今年夏天將從其標誌性的Mission街901號遷出，該大樓也屬於赫茲集團，在過去的一個世紀裡，「紀事報」一直在這裡進行編輯出版工作。

待定的收購將為赫茲集團提供「靈活性」，將其業務遷入Sansome街450號，以便為未來準備和開發第五街的塔樓地塊。位於第五街110號的「舊金山觀察家」(San Francisco Examiner)舊址與「紀事報」大樓相連，也歸赫茲所有。

由於這兩座大樓是相連的，並且共用相同的建築系統，包括電氣和暖通空調系統，因此在拆除期間，兩座大樓都需要空置。該公司約250名員工已於24日接到搬遷通知。

赫茲正在為房地產市場期待已久的轉機做準備，它正在對其公寓樓進行定位，一旦舊金山的新開發項目再次變得可行，它就會破土動工。

赫茲的住宅項目是5M項目的最後一期，該項目耗資10億美元，由赫茲集團與Brookfield Properties地產公司合作。5M項目的第一階段開發了擁有302個單元的公寓大樓George和25層高、64萬平方英尺的A級辦公大樓415 Natoma。赫茲是項目二期的唯一開發商。由於疫情後市場狀況惡化，該項目於2023年被擱置。

為了啟動舊金山一些未完成的大型重建項目，市政府官員一直在與這些項目的贊助商解決問題。赫茲集團表示，此次收購反映了其對舊金山作為世界級商業目的地的長期活力和吸引力的信念。

舊金山 疫情 房地產

上一則

9歲華童疑因酒駕車禍 在羅斯維爾市不幸身亡

下一則

灣區媽媽教室感恩餐會 灣區僑領齊聚慶30周年

延伸閱讀

「貞愛好孕到」男星洛杉磯自殺身亡 享年39歲

「貞愛好孕到」男星洛杉磯自殺身亡 享年39歲
金山連環車禍 1人1狗亡 死者疑撞Waymo自駕車

金山連環車禍 1人1狗亡 死者疑撞Waymo自駕車
摩根大通將簽新租約 擴大舊金山市中心規模

摩根大通將簽新租約 擴大舊金山市中心規模
舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴

舊金山前屋崙市長盛桃被聯邦大陪審團刑事起訴
舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料

舊金山渡輪免費咖啡取消 改賣含酒精飲料

熱門新聞

史丹福大學氣候專家表示，東灣莫拉卡-奧倫達地區可能發生像洛杉磯寶馬山一樣的嚴重山火。（取自莫拉卡-奧倫達消防局官網）

山火恐慌 北加兩處恐成下個寶馬山

2025-01-19 01:20
許多旅遊預訂網站提供給灣區消費者的報價比美國其他地方高出許多。（取自Booking.com）

價格歧視？旅遊網站對灣區人猛漲價 比別地遊客貴500元

2025-01-18 12:39
一名網友在Reddit發文，貼出好市多「不再提供咖啡研磨機」告示牌。（取自Reddit）

好市多撤除免費公用咖啡磨豆機

2025-01-19 01:18
不少人擔心，川普會進一步限制H-1B工作簽證。在金山科技行業就職的華人連賽說：「不知道川普的移民政策會出什麼么蛾子。原本計畫今年回國探親，也出於謹慎原因取消。」（本報檔案圖）

擔心川普收緊H-1B工作簽證 華人科技業者取消回國探親

2025-01-24 13:49
趙健民建議，在有明確判決結果之前，持工作簽證的父母最好不要帶新生兒出境。(受訪者提供)

憲法學者提醒：持工作簽證的父母 別帶新生兒出境

2025-01-22 17:11
位於Geary街的CVS商店現在連薯片和飲料都上了鎖。此為示意圖。（取自Pexels）

最容易被偷的是…單價僅2元 CVS薯片、飲料也上鎖

2025-01-21 13:33

超人氣

更多 >
甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜

甩絕望的文盲封號？ 王一博英文獨白介紹家鄉 網友超驚喜
軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發

軍機遣返無證客 白宮發言人曬照片：已經出發
馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分

馬斯克接下來的最大挑戰：小小1美分
通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭

通話氣氛火爆 傳川普拿關稅要脅丹麥總理：我認真要拿下格陵蘭
請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步

請教前輩？傳賀錦麗多次聯絡喜萊莉 討論敗選後下一步