鴻海旗下公司 斥資1.28億元收購矽谷26畝園區

鴻海集團旗下的Ingrasys Technology USA 公司日前斥資1億2800萬買下矽谷桑尼維爾市科技園區。（Ingrasys Technology USA公司網站）

根據「信使報」報導，鴻海 集團旗下的Ingrasys Technology USA公司日前斥資1億2800萬元，買下矽谷 桑尼維爾市East Arques Avenue 和 Oakmead Parkway交會處的辦公和科技園區，並提到這家公司與輝達和蘋果公司有關聯。賣家是灣區 老牌地產公司Lane Partners，2020年買入的時候，只花了1億400萬元。

這塊園區包括六座大樓，占地31萬3700平方呎，足夠容納1500名員工。

Ingrasys公司設計和研發人工智慧系統，網路通訊以及雲端數據存儲，公司產品包含電腦服務器和存儲系統。為蘋果、任天堂、索尼及微軟等代工的大型電子製造商鴻海是Ingrasys的東主。

在 Lane Partners買下這塊26.3畝的科技園區之前，這裡是富士通公司。富士通之後逐漸清空了此處園區，搬到附近的其他地點。

Lane Partners 2020年買下這裡的時候，專家就說，這裡是作為現代科技園區再開發的理想地點。但近年來灣區辦公地產業的崩盤，回辦公室上班的進展緩慢，讓這一計畫擱淺。

「信使報」認為，這筆交易提示即使近年來科技業裁員不斷，削減辦公空間，不斷瘦身，還是有更多的科技公司想在矽谷擴張。