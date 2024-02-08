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庫比蒂諾教職員可負擔住宅 開發商選定

記者徐蓓蓓／庫比蒂諾報導
2023年聖他克拉拉縣政府在庫比蒂諾買下了N. Wolfe路上的一大塊土地，計畫興建包括教師住宅在內的多元收入社區。（Google Maps）
2023年聖他克拉拉縣政府在庫比蒂諾買下了N. Wolfe路上的一大塊土地，計畫興建包括教師住宅在內的多元收入社區。（Google Maps）

日前聖他克拉拉縣議員李洲曉（Otto Lee)與史密提恩（Joe Simitian）共同提議，在西谷（West Valley)為教師和學校職員建造可負擔住宅，以便他們可以居住在自己服務的社區內。聖他克拉拉縣議會在聖縣支持性住宅辦公室推薦下，擇定非營利機構「伊甸住宅」（Eden Housing)為項目開發商。這一項目選址位於庫比蒂諾市N. Wolfe路10333號。

洛斯蓋圖-薩拉托加聯合學區學區委員及都會教育董事長曾景琳（Kathering Tseng)表示，引導社區未來的教育工作者需要得到良好的照顧：「我們要為作為社區核心的教師投資，支持他們、提升他們的生活質量。」

據悉，「伊甸住宅」此次能被選中作為合作開發商，主要是基於它和社區深入的連結。接下來，它將領導西谷的教師住宅項目的計畫、開發和社區連結等環節。其中包括和聖縣支持性住宅辦公室共同召開社區會議，聽取公眾對項目設計和功能的建議。

「伊甸住宅」在加州已經有55年開發可負擔住宅的經驗。最近的一個項目是本月末即將破土動工的巴洛阿圖密契爾公園（Mitchell Park Place)社區的智力發展障礙者住宅項目。

縣議員李洲曉和史密提恩是在2022年提議要在在西谷建造教職員工住宅。2023年，聖他克拉拉縣政府在庫比蒂諾買下了N. Wolfe路上的一大塊土地，計畫興建包括教師住宅在內的多元收入社區。

此前，史密提恩在巴洛阿圖提議修建了對山景城-魏斯曼學區、洛斯阿圖學區、巴洛阿圖聯合學區、山麓-迪安薩社區學院以及南聖馬刁縣教職人員開放的可負擔住宅。這一項目已經在建，並預計在2025年年中完工。

史密提恩表示，自己是兩位公立學校教師的兒子，也曾經是學區委員，對於教師住宅項目樂見其成：「我欣賞伊甸積極與社區連結的努力，也期待與他們的合作。」

學區 加州 投資

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