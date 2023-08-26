我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

房貸利率逾7%創22年高點 年輕人買房難

大飯店變大學宿舍？傳聖荷西州大看中聖荷西希爾頓大樓

灣區現代主義風名宅 340萬元售出

編譯胡立宗／綜合報導
House of Balconies的外觀。（取自Abio Properties網站）
House of Balconies的外觀。（取自Abio Properties網站）

灣區名宅、位於康曲柯士達縣「拉法耶」（Lafayette）的House of Balconies在原屋主持有60年後，終於在2023年7月決定售出，8月成交價為340萬元，比開價280萬元高出兩成。不過回想1950年代購入時，這家人可是貸了當地天價的6萬5000元，因此買家願意出這樣的價格並不意外。

位在Via Alta 1064號的陽台屋（House of Balconies）是由20世紀中葉現代主義建築師Robert Klemmedson所設計，室內空間達3170平方呎，五間臥室、三間浴室，室外還有寬闊的陽台與泳池。舊金山觀察家（San Francisco Examiner）在1962年將之稱為House of Balconies，陽台屋之名才不脛而走。

內裝則充滿Robert Klemmedson的風格，包括地板至屋頂的兩面熱炭爐，下沉式客廳，原味石壁牆、懸臂屋頂，以及整面俯瞰外面的玻璃牆。承銷的Abio Propertie告訴SFGate，屋主非常寶貝這間風格特別的屋子，不但定期維修，出售前還特地將已經黯淡的桃花心木牆壁恢復原色，使整間屋子重新散發暖色系的金紅色調。

灣區 舊金山

上一則

聖荷西動物園瀕危珍稀紅領狐猴幼崽 等你來命名

下一則

拒為攜槍警察服務 舊金山麵包店惹議

延伸閱讀

真耶穌教會九月中起灣區和西雅圖舉開靈恩佈道會

真耶穌教會九月中起灣區和西雅圖舉開靈恩佈道會
獲Blackpink特製歌詞 Jennie還說「超級適合」灣區歌迷嗨爆

獲Blackpink特製歌詞 Jennie還說「超級適合」灣區歌迷嗨爆
北加台大校友年會 募款25萬

北加台大校友年會 募款25萬
晶晶兒童合唱團30歲 推免費課程

晶晶兒童合唱團30歲 推免費課程
媽媽教室談建築 剖析ADU加建

媽媽教室談建築 剖析ADU加建

熱門新聞

在美國點外帶咖啡需不需要給小費，近日引起不同看法。（示意圖／ingimage）

買咖啡不願給小費？舊金山評論家：被刻板印象影響

2023-08-22 08:10
王雅宣開發的APP「Theia」贏得「2022 年蘋果全球開發者大會-Swift 學生挑戰賽」，也引起得蘋果執行長庫克的注意。（受訪者提供）

庫克也對她感興趣 灣區台裔高中生王雅宣開發心理協助網站奪大獎

2023-08-21 01:17
神秘買家成為蘇拉諾縣最大地主，發出民調詢問居民建構新城市的意願。（Getty Images）

神秘買家購買舊金山灣區大量土地 發起建構新城市民調

2023-08-22 23:50
舊金山市區治安敗壞，大店紛紛逃離，IKEA卻逆勢操作，進駐舊金山市區。圖為IKEA在北加州的店面。(美聯社)

大家都逃離？IKEA「逆向操作」進駐舊金山市區

2023-08-20 21:53
美國新聞與世界報導將聖荷西列為美國第二個最適合養家糊口的都會區，也是該榜單上唯一的加州都會區。（本报档案照）

全國適合養家餬口都會區 聖荷西排第二 華人怨房價太高

2023-08-19 20:21
內部備忘錄外洩，Meta警告不重返辦公室的員工，可能遭解雇。(美聯社)

內部文件外洩…Meta威脅解雇不重返辦公室員工

2023-08-22 13:54

超人氣

更多 >
恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居

恐怖華人博士生 化學專業針孔放毒害鄰居
中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡
死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差

死者愛找麻煩？表哥怒斥造謠 反指兇嫌因鬧離婚脾氣差
中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此

中國人在美國大量購買農地？ 實際情況恐非如此
不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案

不滿生活環境差 檢方指布魯克林鎚殺案兇嫌預謀犯案