灣區現代主義風名宅 340萬元售出

House of Balconies的外觀。（取自Abio Properties網站）

灣區 名宅、位於康曲柯士達縣「拉法耶」（Lafayette）的House of Balconies在原屋主持有60年後，終於在2023年7月決定售出，8月成交價為340萬元，比開價280萬元高出兩成。不過回想1950年代購入時，這家人可是貸了當地天價的6萬5000元，因此買家願意出這樣的價格並不意外。

位在Via Alta 1064號的陽台屋（House of Balconies）是由20世紀中葉現代主義建築師Robert Klemmedson所設計，室內空間達3170平方呎，五間臥室、三間浴室，室外還有寬闊的陽台與泳池。舊金山 觀察家（San Francisco Examiner）在1962年將之稱為House of Balconies，陽台屋之名才不脛而走。

內裝則充滿Robert Klemmedson的風格，包括地板至屋頂的兩面熱炭爐，下沉式客廳，原味石壁牆、懸臂屋頂，以及整面俯瞰外面的玻璃牆。承銷的Abio Propertie告訴SFGate，屋主非常寶貝這間風格特別的屋子，不但定期維修，出售前還特地將已經黯淡的桃花心木牆壁恢復原色，使整間屋子重新散發暖色系的金紅色調。