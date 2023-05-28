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全美房價最貴城市阿瑟頓新售屋 近7成非個人擁有

編譯吳日君／24日綜合報導
全美房價最貴的城市阿瑟頓，有七成的新售出房屋，並非直接隸屬個人所有，而是由信託、公司和有限責任公司所擁有。(Getty Images)
全美房價最貴的城市阿瑟頓，有七成的新售出房屋，並非直接隸屬個人所有，而是由信託、公司和有限責任公司所擁有。(Getty Images)

灣區城市阿瑟頓(Atherton)是全美房價最貴的城市。根據「Regrid」數據報告，阿瑟頓有七成的新售出房屋，不是直接隸屬個人所有，而是由信託、公司及有限責任公司所擁有。

阿瑟頓社區房價高昂，包括籃球明星柯瑞(Stephen Curry)、前Google執行長史密特(Eric Schmidt)都是阿瑟頓市居民，反映灣區最富裕社區以信託、有限責任公司與其他投資結構形式擁有房屋的廣泛趨勢。

並非所有投資者，都是以買房來賺錢。專家表示，以信託或公司或其他投資結構購屋的主要動機，是家庭保護隱私與資產，直到財產可直接繼承給孩子。但是其他商業投資客，買豪宅則是以獲利為意圖。

以信託與公司所有權的擁房形式，在阿瑟頓特別普遍，當地典型房屋價值是大部分美國人一生賺取財富的數倍。根據房地產經紀網站「Redfin」數據，2022年郵遞區號94027(主要在阿瑟頓)有72%房屋銷售，是由信託或其他公司實體買進，這也是自2000年Redfin開始紀錄以來，在所有灣區郵遞區號所占比例最高的。

去年，在阿瑟頓購房投資者中，有44%在所有人名下有「信託」一詞。Redfin資深經濟學家博哈里(Sheharyar Bokhari)表示，這些信託中的大多數是家庭信託。從本質上來看，將房屋置於信託，可讓業主孩子繼承財產，而無須在遺囑認證法庭經歷可能昂貴且耗時的過程。

信託(Trusts)與有限責任公司(LLCs)對想要更多一層隱私的名人與百萬富翁來說，特別具吸引力，因為可遮蔽誰是財產所有者。房地產經紀公司執行長雷普卡(Michael Repka)甚至提議，為價值超過1000萬元房屋的買家，設立有限責任公司，「在Google搜尋Stephen Curry的房子地址，若只是顯示由Stephen 與Ayesha Curry所擁有，會讓人非常驚訝。」

阿瑟頓並非買家使用信託買房的唯一地點。在核桃溪(Walnut Creek)郵遞區號94595、去年紀錄379間房屋銷售中，有一半以上來自信託。在舊金山郵遞區號94111的54筆購房交易中，有35%為信託購買，其中包括Embarcadero與金融區的部分地區。

此外，Redfin數據顯示，有越來越多企業投資人參與灣區房地產市場，尤其是在2008年經濟衰退之後。博哈里指出，大型投資公司有資源購買更多房屋，尤其在灣區，購買需要大筆資金。不過，與其他購屋者一樣，投資人近來因利率上漲而退出房市，但他預測，若投資人認為出現轉折點，可能重新入市，情況將在明年發生變化，現正等待機會。

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