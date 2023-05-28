灣區房價連跌9個月反彈 舊金山都會區漲0.07%

灣區房價連九個月下跌，近來終於反彈回升。放眼未來，專家認為，舊金山與灣區房價將會上漲。(Getty Images)

根據房地產網站「Zillow」最新估算，灣區房價 自2022年中旬連跌九個月之後，首次開始回升。包括半島、東灣、北灣部分地區在內的舊金山都會區，房價上漲近800元、漲幅為0.07%。此前近兩年時間，房價每月上漲，並於2022年6月創下歷史新高。

隨著房市進入典型旺季的4月、5月與6月，房地產經紀人與經濟學家表示，市場已從去年疫情期間，房價先是大幅上漲、而後進入不景氣暴跌的情況開始恢復，房價略有上漲並不令人驚訝。

房地產公司「Compass」首席市場分析師卡萊爾(Patrick Carlisle)指出，灣區在過去40年經歷四次主要的房市榮景，每次都會出現「非理性繁榮」(irrational exuberance)或價格飆漲，看似永無止境的狀況，隨之而來的是市場調整。

他認為，無論是財務或心理影響，房市與金融市場總是在周期進行。自淘金熱時代以來，經歷繁榮與低迷，灣區總會再反彈。近來有越來越多買家接受高利率 現況，然而，利率已於過去兩個月持續緩慢下降，推動房屋開放參觀日更忙碌、銷售速度加快，促使價格反彈。

舊金山房地產顧問盧里(Alexander Lurie)表示，已見到買家活動、房屋開放參觀與報價大幅上升，房價在去年暴跌之後，開始回升，預測此一趨勢仍會持續。隨著利率可望下降，精打細算買家現在希望鎖定較低房價，因為他們總是能依照貸款利率情況而重新貸款，這也是房屋經紀人建議客戶的策略，「若考慮在未來一兩年內購房，現在是最好時機，因為隨利率下跌，房價會上漲。」

灣區部分郡縣的房價反彈速度較快。蘇拉諾(Solano)、馬連、索諾瑪、納帕縣上個月房價均上漲，聖他克拉拉、舊金山、聖馬刁、阿拉米達、康曲柯士達縣則下跌。

卡萊爾指出，自2022年中旬房市調整以來，舊金山由於特殊的經濟、社會與人口狀況，房價跌幅大於附近縣市，加上疫情與遠距工作趨勢，房市受到嚴重打擊。辦公大樓空置、企業倒閉、高科技業裁員與社會問題，舊金山市中心成為房地產最疲軟的市場。不過，對那些相信舊金山市中心最終將反彈的人來說，目前有很多機會購買最新、最高質量與豪華的房屋，是多年以來的最低價格。

專家指出，灣區上市房源數量少，也推高價格。卡萊爾表示，今年前四個月，上市新房源數量大幅減少、約少了37%。部分原因來自高利率，因為先前已鎖定超低利率的房屋所有者不願出售房屋。Zillow資深經濟學家塔克(Jeff Tucker)分析，像灣區這樣昂貴的房市，通常對高利率更敏感，因為購房預算可能超支。此外，低庫存彷如灣區對抗價格下跌的秘密武器，有助於市場好轉。

放眼未來，盧里認為，舊金山與灣區房價將會上漲。他指出，灣區是全球最具彈性的市場之一，若了解我們所處位置，就會發現對買家來說，確實是進入市場的切入點。