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全國百大「最高租金」郵區 灣區占9個

編譯組／灣區電
洛斯蓋圖斯(Los Gatos)郵遞區號95030，在公寓搜尋網站「RentHop.com」最貴租金郵遞區號排行榜排名第23位，是唯一名列前50位的灣區城市。兩房公寓月租中位價為6325元，一房公寓租金中位價為2625元。(圖取自洛斯蓋圖斯官方臉書)
洛斯蓋圖斯(Los Gatos)郵遞區號95030，在公寓搜尋網站「RentHop.com」最貴租金郵遞區號排行榜排名第23位，是唯一名列前50位的灣區城市。兩房公寓月租中位價為6325元，一房公寓租金中位價為2625元。(圖取自洛斯蓋圖斯官方臉書)

根據一份最新報告，美國前100個最昂貴租金的郵遞區號排名中，灣區有9個入榜，但其中僅有一個名列前50位，還排名在佛羅里達、紐約、科羅拉多與南加州的上流社會聚集地區之後。

灣區城市洛斯蓋圖斯(Los Gatos)郵遞區號95030，在公寓搜尋網站「RentHop.com」最貴租金郵遞區號排行榜排名第23位。這個位在聖荷西的西南方山腳下的矽谷城鎮，兩房公寓月租中位價為6325元、一房公寓租金中位價為2625元。

其他入榜前100名的灣區郵遞區號包括如下：

舊金山南灘(South Beach)郵遞區號94105排名第59(兩房公寓租金5000元、一房公寓租金3750元)。

馬連縣蒂布倫(Tiburon)郵遞區號94920排名第68(兩房公寓租金4950元、一房公寓租金3580元)。

舊金山米慎灣(Mission Bay)排名第71(兩房公寓租金4860元、一房公寓租金3600元)。

聖荷西市中心以西地區郵遞區號95126排名第80((兩房公寓租金4600元、一房公寓租金2900元)。

舊金山市政中心(Civic Center)鄰近地區郵遞區號94102排名第81(兩房公寓租金4600元、一房公寓租金3450元)。

聖荷西市中心鄰近地區郵遞區號95110排名第90(兩房公寓租金4400元、一房公寓租金3270元)。

舊金山波特雷羅山(Portrero Hill)郵遞區號94107排名第94(兩房公寓租金4375元、一房公寓租金3165元)。

舊金山卡斯楚地區(Castro)郵遞區號94114排名第97(兩房公寓租金4300元、一房公寓租金2875元)。

為何房價高昂的灣區，租金排名並未更高？RentHop分析師Shane Lee認為，其中一個原因，是近年來當地科技業的遠距工作政策，允許更多租屋者搬離，壓縮對租賃公寓的需求。

在疫情最嚴重期間，由於民眾遷往郊區以及加州或其他各地物價較低區域，灣區部分城市租金暴跌25%。隨著公共衛生限制解除與更多人重返灣區，租金在2021年開始反彈。但受到最嚴重打擊的都市中心，包括舊金山與屋崙，租金尚未恢復到疫情前水平。

分析師指出，灣區租金成長，遠不如其他城市。此外，包括阿瑟頓(Atherton)、伍德賽德(Woodside)與羅斯(Ross)在內的富裕灣區城鎮，房價為全美最昂貴，但卻沒有上榜高租金排名，因為這些地區的公寓太少。

RentHop報告最貴租金的郵遞區號在邁阿密附近的費許爾島(Fisher Island)郵遞區號33109，兩房租金中位價高達2萬4000元。其次為紐約Hampton Bay郵遞區號11946，兩房租金1萬2500元。排名第三為科羅拉多州Snowmass Village郵遞區號81615，兩房公寓租金1萬1250元。

租金 灣區 舊金山

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