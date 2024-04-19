金山人語／選好人 還是選能人

「禮記」曾說，選賢與能，是大道之行也。不過人無完人，在現實生活中，很難找到德行與才能都是完美的人。「花邊新聞」漫天飛的2024大選年，投票 時更關注候選人的能力還是品行，需要每位選民認真思考。

總統候選人川普，近期為早年間的風流韻事買單，疲於應付「封口費」案同時，還要為500萬元的天價性侵案賠償頭疼。隨著選舉日臨近，川普與成人女星的種種過往，勢必成為對手攻擊他的主要方式之一。

其實回顧歷次選舉，花邊新聞往往都是選前熱炒話題。例如2020年拜登選擇賀錦麗作為副手，後者29歲時成為60歲、已婚但與妻子分居、長期擔任加州 議會議長布朗（Willie Brown）情婦的「小三」往事就被重提。令部分選民對這位出自加州，曾在全美不太有名，最後卻一飛沖天的亞非混血女性發跡史，提出質疑。

除賀錦麗外，已公開表示參選加州副州長的現任加州財務長馬世雲，同樣受到花邊新聞困擾。馬世雲被前下屬提告性侵，相關庭審預計在今年秋季進行。

其實大選年花邊新聞漫天飛舞，是競爭對手的一種策略，常用於模糊選民關注焦點。至於選民在投票時是否應該將花邊新聞視為扣分項，就是一個仁者見仁，智者見智的問題。

唯一獲得「大帝」稱號的俄國女沙皇葉卡捷琳娜二世，依靠多位貴族情夫幫忙，通過刺殺夫婿彼得三世上位。她執政期間，俄國一敗瑞士、兩敗土耳其、三次參與瓜分她前情人的國家，包括將波蘭、克里米亞汗國及部分立陶宛歸入俄國領土。她在位34年，整個歐洲為之戰慄，沙俄也達到歷史領土面積之最。與她先後擁有23名情夫、個人作風問題嚴重同時存在的，是偉大的治國才能。

如果說葉卡捷琳娜的案例距離現代社會有些遙遠，那美國前總統柯林頓 就是近期個人作風不佳，但治國有方的證明。白宮實習生陸文斯基的「菠菜沾醬」藍色洋裝，讓柯林頓成為美國歷史上第二位被彈劾總統。不過伴隨性醜聞同時存在的，是柯林頓廣受好評的政務能力。在他治下，美國經濟開啟10年繁榮期；國庫更是出現百年來罕見的收支平衡，盈餘5590億元。彼時的美國放眼世界沒有對手，霸主地位穩固。諮詢顧問公司蓋洛普(Gallup)民調顯示，柯林頓屆滿八年後的施政滿意度達到65%，創下二戰以來美國總統離任時的最高滿意度紀錄。

美國歷史上有花邊新聞，但政務能力還不錯的民選官員還有很多。例如唯一連任四界的前總統羅斯福，就曾與妻子秘書發生婚外情。受限篇幅，不再一一贅述他們的事跡。以史為鏡，站在普通民眾角度，在沒有德才兼備的候選人時，相比表面上有「德」無「才」的好人，投票給有「才」但「小德有失」的「能人」，似乎也可列入選項，端看個人價值而定。