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金山人語／AI硬體三巨頭 都來自台灣

金山人語

自從2023年開始人工智慧（AI）成為熱門題材後，只要與AI能夠沾上關係的行業都跟著水漲船高，除了原本所說的AI三巨頭：微軟、Google和Meta外，AI相關產業也跟著崛起，輝達（NVIDIA）、超微半導體（AMD）以及美超微（Supermicro）被譽為AI硬體三巨頭，而這三間公司的創辦人或執行長都來自台灣，且都在矽谷深耕逾30年，是「正港的」台灣之光。

 輝達（NVIDIA）共同創辦人黃仁勳、超微半導體（AMD）執行長蘇姿丰和美超微（Supermicro）執行長梁見後都來自台灣，且都落腳在矽谷。不過在AI成為熱門題材前，這三間公司也曾面臨科技業競爭而受到挫折、沉潛多年。

輝達創立於1993年1月，以設計和銷售圖形處理器（GPU）為主的無廠半導體公司，總部就設在矽谷的聖他克拉拉市，第一代Xbox和PlayStation 3及任天堂遊戲機Switch的圖形處理器就由輝達設計。

黃仁勳曾公開說過，輝達的第一個產品是電腦遊戲用的3D顯卡，他想與日本電玩業者SEGA合作，但一年後發現設計架構錯誤，持續下去做出來的SEGA遊戲主機技術落後，並與Windows不相容，他向SEGA解釋後，沒想到SEGA讓輝達多撐6個月，打造出RIVA 128顯卡，在輝達資金見底時，新顯卡震撼了3D市場，讓輝達一戰成名，拯救了公司。

2014年蘇姿丰接掌AMD初期，AMD也處於腹背受敵狀況，既無法準時完成產品交貨、財務狀況不佳，對外又有英特爾、輝達、高通和三星瓜分市場，也因為她決心大刀闊斧裁員、優化生產流程，要求工程師專注開創高效能晶片，直到2016 年新晶片架構 Zen誕生才轉機，2017年第3季AMD才終於結束長達5年的虧損。

 美超微成立於1993年，總部在聖荷西，主要經營電腦主機解決方案，以「樂高」方式的伺服器模組化系統最為有名。美超微2018年受到「彭博商業周刊」報導影響，股價一度重挫40%，直到亞馬遜與蘋果公司均否認資料中心的伺服器存在任何中國的間諜晶片，美超微也提出證據，發出強烈聲明後，崩跌的股價才終於止血。

隨著時光過去，AI硬體三巨頭不僅在自己的專業能力上展現了先蹲後跳的耐力，這三間公司的老闆也躋身成為科技業名人堂成員，所到之處無不引起眾人夾道歡迎。AI硬體三巨頭的故事，不僅反映了在矽谷的台灣背景科技大老的心路歷程，同時也是矽谷千千萬萬個台灣家庭移民故事的縮影。

 至少這陣子遇到在這三間公司上班的朋友，無不滿面春風得意，經過了多年工作成果，股價一飛衝天，不僅有點積蓄可以換屋、投資、裝潢、換車，也對於公司的成長性和自己工作的未來發展性感到更有信心。科技業就是矽谷的命脈，只要科技業持續茁壯，在矽谷蹲久了，總會有輪到自己發光發熱的那一刻。

輝達 AI 矽谷

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