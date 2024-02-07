金山人語／庇護所問題多 暴露遊民治理難題

遊民庇護 所（shelter）是收容遊民的臨時住所。無家可歸者可以在這裡暫住，並從這裡獲得相應服務，踏上長久恢復道路。不過近一兩年，遊民庇護所產生了諸多問題，讓人意識到，解決遊民問題不是一蹴而就，需要完整的產業體系配合。而庇護所的問題更反映了解決遊民問題不是單單為他們提供房子這麼簡單。

首先，庇護所中對遊民日常起居的嚴格管理被人詬病。這種管理方式不僅引來人權組織的抗議，還讓裡面的遊民不堪限制人身自由，重返大街。例如南加州橙縣政府，安那罕市政府以及三家遊民庇護所2020年被人權組織提告，稱庇護所限制人身自由的管理方式違背了人權，讓裡面的人無法按照意願出去找工作、看醫生或做禮拜。有些遊民不願意被管著，寧願選擇重新做回街友。不過橙縣政府對此喊冤，稱庇護所的床位本就有限，如果有人離開，管理方需要知道。如果讓裡面的人自由出入，則需要更多管理人員，如今又很難找到員工。而庇護所嚴格的作息管理避免了遊民自由地在附近閒逛，也是為了保障附近居民的安全。

其次，淪為無家可歸的人當中，每個人的背景經歷不同，所有人都住在一處擁擠的庇護所中，難免會出現矛盾。有些人也許因為付不起房租淪為遊民，他們中甚至有人正常工作，而另一部分遊民則可能患有嚴重的精神或藥物成癮問題，這些人住在一起，共用廚房、衛生間，可能會導致矛盾激增，讓前者無法正常生活，惡劣的環境甚至讓他們想重回大街。

再次，建造遊民臨時住所價格不菲。於2021年建造在南加州鮑爾溫公園市的「希望小區」，是聖蓋博谷第一個安置遊民的過渡性臨時住所。在這裡共有25間小房子，小區基礎建設資金需要50萬元，一年運行資金需要80萬。這裡有24小時保安，提供一日三餐。而這樣的小區一年最多也只能服務100人，洛杉磯 縣2023年約有遊民7萬5500人。

即使有足夠的臨時收容所，洛杉磯縣也難有那麼多的永久住房給所有遊民。洛杉磯市長貝斯上台後，推出「內部安全」計畫，旨在清理大街上的帳篷，將盡可能多的遊民安置在臨時或永久住所中。不過住進臨時住所的無家可歸者，並不是所有人都最終獲得永久住所，也並不是每個人都能得到政府的服務。根據洛杉磯市府數據，2023年有超過1萬4000人被安置，其中僅有1543人通過代金券獲得永久住房。其他人只能被暫時安置在臨時住所中，在漫長的等待中度日。

遊民庇護所暴露的問題，是遊民問題處理體系不健全的體現。處理遊民問題的路上，不是僅有庇護所就能解決；處理遊民問題的盡頭，也絕不是為他們提供永久住房就可以。遊民氾濫的背後是社會問題，解決遊民問題，當局任重道遠。