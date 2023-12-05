激情和瘋狂的黑色星期五 （Black Friday）購物日過去，依據專業購物研究機構Adobe Analytics統計，美國在黑五 當日的網路購物金額達到98億元，較去年同日成長7.5%。平均單筆消費的金額為158.14元，年成長5.5%。同樣是一大關注點的網購星期一（Cyber Monday）則繳出124億元的金額，年增9.6%，逼近一成。

比較多的解讀是這些銷售額替零售商注入強心針，可真是如此？背後可能有一些假象存在。

我們都知道，這個統計的算法，是將所有銷售出去的產品加總在一起計算，也就是總額的概念。但是，這當中沒有顯示量的變化。

也就在最近，權威財經媒體彭博探討美國通膨問題時，做了一項有趣的研究調查。假設消費者在2020年疫情 前的美國，當時花的100元可以買到的東西，現在必須花119.27元才能買到，成本增加了近兩成。

這份調查分了許多不同類別的成本，並比較現在和疫情前的增加率，雜貨（Groceries）25%、汽車保險（Car insurance）33%、餐廳食物（Restaurant food）24%、窗簾（Curtains）20%、寵物相關（Pets）17%、室內盆栽（Indoor plants）21%等等，這些東西和服務涵蓋食衣住行，全是生活上必需的支出。

黑五的銷售很多都不是必需品，最強的幾個銷售類別包括3C電子產品、衣服、玩具和家用品等，和彭博調查品項不盡相同，但如果生活商品高漲，非必要的商品價格欲小不易。而且可以大膽預測的是，這些價格絕不會和疫情前一樣。

若來看實體零售，消費民眾最有感，很多這次黑五受訪的華人，普遍認為雖然部分品牌折扣殺得兇，但商品起價就已有感提升，觀察購物中心人潮就可發現，不少人只是Window Shopping（櫥窗購物），逛街的人和提袋未必是一樣的等比。

因此，若我們把量的概念放進去，實際上今年消費者平均花的158.14元中，能買的東西恐怕已經不如去年或是疫情前的水準。而且有一定比例還是今年蓬勃發展的先買後付（BNPL，不需要信用卡的分期付款）貢獻。

目前找不到黑五以量為概念的統計，要真的算起來也費工耗時，單就上述數據就鐵口直斷今年的成績不真實未必公允，只是我們都清楚，通膨降溫不代表價格跌下來，而是增幅趨緩，簡單說就是價格還是在走高，只是幅度變小，這樣的成本，對消費者仍有極大壓力，硬要說銷售好棒，難讓人信服。