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參議員的家務事

洛城新語

資深聯邦參議員范士丹是大家熟悉的政治人物。她因年事已高，退休及繼任者人選等議題更是廣受關注。但是最新范士丹的新聞不是關於政治，而是她的家務事。

不久前范士丹因治療帶狀皰疹，需要支付17萬元鉅額醫療帳單。范士丹想要動用已故丈夫布魯姆遺產來付這筆開支。但是布魯姆遺產基金的受託人是他生前兩位商業夥伴，而非范士丹母女，范士丹的要求未能獲得滿足，導致雙方對遺產管理權爭執不下，鬧上法庭。

范士丹主動向媒體披露這些，是要告訴公眾她的這些私事完全交由女兒代理，不會影響她的工作。雖然這些都是參議員的家務事，但從她的家務事卻吸引不少人討論。

首先是醫療保險方面。范士丹的帳單高達17萬，如果她有保險，為甚麼還需要自付這麼高的醫療費，普通市井小民因為自己或者家人生病而收到天文數字醫療帳單，被迫舉債、賣房甚至破產淪為遊民都時有所聞。但是，資深聯邦參議員也遇到這樣的困擾，更凸顯醫保改革的必要性。

遺產糾紛也是民眾時常遇到的問題。美國的相關法律複雜，范士丹竟然不是亡夫遺產的繼承人，這雖不是特別個案，卻仍讓人驚訝。普通人的遺產糾紛不會上新聞，但范士丹必定會被放大鏡檢視。

范士丹的家務事曝光讓我們看到，再有名的政治人物也是人，他們並不總是看上去的那麼光鮮亮麗，也有為生活瑣事焦頭爛額的時候。普通人日常中遇到的各種麻煩事，政治名人一樣會遇到。最資深的聯邦參議員也會為支付醫療費煩惱，也會為捲入財產糾紛而鬧心。

另一個例子是時任聯邦眾議院議長裴洛西的丈夫在家遇襲案。媒體報導讓大家了解到，身為當時美國最有權的人物之一，裴洛西夫婦在舊金山住的是私家民宅，她不在家的時候沒有聯邦安保執勤，她都如此，那一般眾議員的住家就更普通了。

媒體報導可以把政治人物去神秘化，展現他們普通人的一面，有助於加強選民對他們的了解，公眾也可以滿足對名人的好奇心。如果美國總統拜登頭痛發熱或是新冠確診，全美國馬上就會知道。當然，這恐怕只有在民主開放、新聞自由的社會才有可能發生。

參議員 醫療保險 醫療帳單

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