「小鎮做題家」應得到更多關注

中國留學生齊太磊 開槍射殺導師案震驚全美，雖然案件起因仍待警方調查，但根據齊太磊在社群上的留言，他的留學生活存在不少工作與人際交往的困擾。而齊太磊「小鎮做題家」的身分，似乎也讓他更難融入到群體當中。為何寒門貴子會走上開槍殺人的極端，值得深思。

「小鎮做題家」現象在中國大陸較為普遍，原是該群體的自我調侃，指的是出生在小城鎮，大多數時間用於讀書，擅長應試但缺乏視野與資源的學生。他們憑藉刷題和應試能力，經過高考 的角逐從小城鎮考入一流高校，此後發現優異的成績帶來的光環逐漸瓦解，特別是與來自大城市的同學對比後，在思維、眼界、家境、社交能力等方面存在嚴重差距，進而對新環境的適應存在諸多問題。

齊太磊就很符合「小鎮做題家」的身分，他家裡很窮，只能通過高考改變命運。齊太磊把大多數的時間投入到「做題」中，導致他無暇發展其他愛好，想要交到朋友、融入群體，變得困難。齊太磊在社群平台X上抱怨，他希望項目負責人（PI）協助應付女生和喜歡搬弄是非的人，顯然他的留學生活中，人際交往不是太順利。

齊太磊開槍射殺導師，很難不讓人聯想到愛達荷大學中國留學生盧剛槍殺5人案。盧剛同樣將槍口對準教授，盧剛同樣出生在不富裕的家庭，盧剛同樣在人際交往中存在問題，他被同學形容為怪人，案發前全心投入學習與研究，沒有親密的朋友。在盧剛的遺書中，可以讀到滿滿的怨氣，他將部分走上極端的原因，歸咎於出生。「我的父母沒有經濟實力，他們一竅不通，不能在學校上給我指導，我今天到這一步，也可以說有父母的過錯在內」。

當然，不是所有的「小鎮做題家」，都存在類似的問題，他們中也有優秀的代表。只不過相比家境優越的同學，「小鎮做題家」遇到問題後，可能因此前缺乏相關經驗，相對更難排解，也就更容易走上極端。

據耶魯大學對中國留學生群體的心理健康調研，45%的中國留學生曾出現抑鬱，29%有過焦慮，這些心理上的症狀主要源於學業上的壓力與對新環境的適應。當自我舒壓成為大多數中國留學生群體不得不面對的問題，「小鎮做題家」群體所面臨的挑戰無疑更大。

不過難以適應新的環境，不是「小鎮做題家」的錯，而是中國貧富差異懸殊導致的資源分配不均所致。美國學校既然看重他們的學術能力，接受他們的留學申請，就有義務、也應該給予該群體更多生活上的幫助與照顧，以彌補他們輸在起跑線上的劣勢，避免悲劇重演。