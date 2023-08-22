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加州颶風和茂宜島野火的警示

金山人語

加州近日受颶風「喜萊莉」 侵襲，受到社會各界、民眾的廣泛關注，先不說這次風暴給南加州帶來多少實際災害，該風暴是本世紀南加州遇到的第二次颶風，上一次還是1939年。就在本月初，夏威夷遭遇了堪稱美國21世紀最嚴重野火，至少111人遇難。這兩件自然災害看似無關，但絕非偶然，氣候變化再也不僅僅是停留在紙上的理論，美國人民正在切身感受到它的影響。

南加州以其獨特的地理位置，極少受到颶風的光顧。這主要受益於兩點：較低的海水溫度以及較強勁的垂直風切。

由於洋流的關係，太平洋東岸的海水溫度較太平洋西岸、墨西哥灣的海水溫度要低很多。而海上颶風的形成依靠海水的蒸發，因此水溫低，海水蒸發少，就難以形成颶風。其次，太平洋東岸的大氣中的垂直風切力比較強，這種力量是指垂直於地表方向的風速風向隨高度的變化程度。垂直風切力強意味著大氣隨高度變化的不穩定性就越大，這也不利於颶風的形成。

而以上兩個條件，在氣候變暖之下，已悄然改變。今年7月是地球歷史上最熱的一個月。而地球大部分地區是海水，因此熱量大部分被吸收進海水，導致海水溫度升高。同時，聖嬰現象的加劇，導致了太平洋東岸垂直風切力減弱。這兩大因素導致太平洋上的熱帶風暴數量增加。

這也是為何南加州，會迎來百年難遇的喜萊莉颶風了。

約半個月前發生在夏威夷茂宜島（Maui）的大火，又怎不是氣候變化給人類的一記響亮耳光呢？造成茂宜島火災蔓延迅速，未能及時控制，釀成人間慘劇的原因有很多，除了當局未能及時拉響警報，當地入侵草種蔓延等，當時附近的多拉（Dora）颶風引起的強風，也是野火蔓延迅速的「幫凶」。因為全球變暖，夏威夷正變得更加乾燥。2016年的一項研究顯示，跟一個世紀前相比，該州有九成區域降雨量減少。溫度的上升和冗長的乾燥期，導致在最近十年內，該州每年被野火燒毀的面積增加了300%。

在全球氣候變化下，未來可預見會有更多山火、洪水、大風等極端天氣。各級地方政府應加強對自然災害的應對能力，升級優化城市防災設施。這次茂宜島大火就暴露了當地對火災預防上的不足。在鮮有下雨天的加州，排水、洩洪能力不敢恭維。不久的未來，颶風將不再是近百年一遇，加州面臨的災害可能將更加頻繁。在大自然的種種警告下，保護環境，減少二氧化碳的排放是人類的當務之急。

颶風 加州 南加

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