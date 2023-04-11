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上高速公路要開防彈汽車了嗎？

金山人語
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2021年11月一個周末的午後，880公路屋崙路段在光天化日下發生槍戰，兩輛車在高速公路上邊追逐邊開槍，結果流彈造成一名坐在對向路過汽車中的23個月大男童Jasper Wu中槍死亡。可憐的小Jasper兩歲生日都還沒過，就在一個原本應該平靜的周六午後的回家路上，被莫名地結束了生命。直到事發一年之後，警方才逮到涉案的三嫌。他們都是幫派份子，長期相互暴力尋仇。那次開槍沒傷到仇家，但帶走了無辜華裔男童的生命。

此案最近有了新的進展。主流媒體日前披露，負責調查此案阿拉米達縣地檢處可能在計畫不追求「嫌犯服刑」（non-carceral forms of accountability）。消息傳出後引起不小反彈，地檢長後來在視頻中回應，稱案子還在處理中，犯下嚴重罪行的兇嫌肯定要被追究責任，只是目前調查還沒有最後結束。

無論偏左派的檢控作法是否為最主要的原因，但治安早就是加州人最深沉的痛。汽車車窗被砸這種「小事」不說，高速公路上槍擊案發生的頻率根本匪夷所思。依照加州公路公路警察局的資料顯示，光是2022年，灣區高速公路上就發生了154宗槍案，也就是幾乎每隔一天就會有一宗，數量是洛杉磯的兩倍。據統計，2022年在洛杉磯的高速公路槍擊案一共是77宗。

警察說，約85%的高速公路槍案背後都與幫派有關。幫派尋仇互射，只是子彈不長眼，任何人路過都有可能被射到。此外，路怒症（road rage）也是高速公路槍擊案主因，路上開車心情一個不爽，就拿出槍來亂射。

歸根究底，槍枝氾濫、幫派猖狂、司法縱容，以及突如其來的路怒症，都是高速公路槍擊案頻傳的原因之一。只是，這些問題都很難根絕。例如，每次發生槍擊案，就會有收緊槍枝法律的呼聲，但最後總是不了了之。而加州其實已是美國控槍最嚴格的州了。

去年剛開年新年假期時，阿拉米達縣警校學生阮大衛駕駛豐田汽車在580公路上時，突然遭不明人士開槍，他中槍後車子失控，撞向護欄。救護人員趕到現場，但搶救無效，阮大衛成為2022年灣區第一位冤死在高速公路槍擊案的冤魂。阮大衛的家人在事後曾對媒體分析，高速公路可以說是一個歹徒尋仇的絕佳場域，因為監視系統少，而逃逸路線又四通八達。

更何況，高速公路上車輛多、速度快，槍擊案發生後現場採證也相當困難。有時候不要說是彈頭等跡證，連開槍的實際地點都無法確定，要在現場找到目擊證人更是難上加難。就在寫這篇文章的時候，新聞又在報：880公路上發生一宗槍擊案，案發路段已經關閉。

我們到底該怎麼辦？以後上高速公路要開防彈汽車了嗎？

槍擊 汽車 幫派

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