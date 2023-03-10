解雇警長 盛桃做了正確的事

今年1月9日，盛桃宣誓就職屋崙 市長；十天後即1月19日，盛桃市長宣布，警察 局長阿姆斯壯對警局內部管理不當，暫時停職。

事情來得太突然，不止對屋崙警界和市民，對盛桃本人更如此。可以想見，在盛桃走進市長辦公室之前，要求警察局長停職的建議函，可能就已經擺在辦公桌上了。

就任市長第一件事，竟然是處理全市最高執法官員，對任何人來說都是一件頭疼的事。何況，停職只是第一步，緊接著2月15日，盛桃便宣布，正式解除阿姆斯壯職務，全國範圍內招聘新局長。

上任伊始就解雇警局長，無疑是艱難的決定，充滿政治風險。此時此刻，盛桃最需要來自社區尤其是亞華裔社區的支持。

當然，支持盛桃，不光因為她是亞裔 ，祖先來自中原；也不光因為她的亞裔歸屬感，她參加亞裔公共事務活動與訓練，認同亞裔作為少數族裔的處境和權益。

支持盛桃，是因為她做的是一件正確的事：強化警局管理問責制，解決警局內長期存在的「系統性」即制度性積弊，這有利於警局改革和社會治安，自然也有利於被犯罪困擾的亞裔社區。

停職阿姆斯壯的起因，源自一份聯邦法官和獨立律師事務所的調查報告：過去兩年，屋崙警局發生警官撞車逃逸和在辦公樓內開槍等違紀事件，作為局長，阿姆斯壯違反規定，未仔細審核證據便草率結案，管理上嚴重失職。

問題的嚴重性還在於，此次管理不當事件並非偶然錯誤，而是警局系統痼疾的一次復發。二十年前，屋崙警局就因管理混亂、警員濫用警力、系統性弊端如種族歧視，而被聯邦監管，至今仍在監管之中，為此已耗費了納稅人數千萬元。本來，屋崙有望很快結束被監管狀態，而阿姆斯壯的失職令屋崙二十年努力功虧一簣。

盛桃停職阿姆斯壯，做了市長該做的事。她也以此表明，警局內不能再相互掩蓋，必須有人為發生的事承擔責任和後果，唯此才能重建族裔與社會公平。

先停職再解職，或只是既定的程序和步驟，但阿姆斯壯停職後的態度，表明他欠缺領導者的擔當和勇氣，不適合帶領警局厲行改革，落實問責制度，解雇已經勢在必行。而新科市長盛桃處變不驚，危機處理果斷稳健。停職、解雇，有理有據；而以「無理由」解雇則讓阿姆斯壯得以保留遺散金，有義有情。

盛桃在不被看好的情況下當選市長，讓許多人至今難以釋懷，此次反對解職阿姆斯壯的，除個別非裔組織外，主要就是選舉「失落者」。可喜的是，在最困難的時刻，眾多華裔及其他族裔民眾走上街頭，聲援盛桃。

盛桃不負眾望，值得亞裔社區全力相挺。