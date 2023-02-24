金山人語

上周日（19日）是鄧小平逝世26周年，中國未見紀念活動，相較之下，官媒長篇文章紀念毛澤東「向雷鋒同志學習」題詞60周年，總書記講話，政治局常委主持座談會，口號是：把雷鋒精神代代傳下去。

是曾三起三落的鄧小平又一次「失勢」了？換言之，今天的發展是否已開始背離鄧路線？

鄧曾被視為推動改革開放的大功臣、總設計師；中國今天至少口頭上仍未放棄改開旗幟，但其力度和方向確實已迥異其趣。

鄧的口號是，「發展才是硬道理」；今天奉行的是，如何發展才是硬道理。

面對文革後的國情，鄧全力抓經濟，提出黑貓白貓論、摸石頭過河論，很少談理論。但現在，意識形態理論當頭，私企不管做得多大多強，若偏離黨的路線，該收則收。政治是第一位的。

另一顯著不同，是對美國的態度。

人們記得鄧小平1979年訪美引起的轟動。鄧不是喜歡作秀的人，美國行展示的友善親切，是其真情流露。「回頭看看這幾十年，凡是和美國搞好關係的國家都富起來了。」他明言，開放首先就是對美國開放，不對美國開放，對任何其他國家開放都沒用。當國內有人表示，改善同美關係是策略性考量、權宜之計時，鄧特意向外國記者表示，同美保持友好關係不是權宜之計，而是長期戰略政策。

這與當下的對美態度，有天壤之別。外交部發言人日前答記者問，準確地概括了中國當前對美的看法：美國是最大的戰爭製造者，240多年歷史上只有16年沒打仗。二戰後，80%的世界武裝衝突由美發起，美試圖推翻50多外國政府，干涉30國選舉，試圖暗殺50餘位外國領導人。美國是世界對抗和動亂的最大源頭。

鄧去世僅26年，他的政策看來不可能像雷鋒精神那樣代代傳下去了。但這不意味著，今天的作法全然是對鄧的背叛。

一種觀點認為，鄧的所有主張，都是在「韜光養晦」的大謀略下提出的，目的是積蓄實力，等待時機成熟，再與美一決高下。而今天，中美力量對比已發生變化，為維護中共 江山，鄧若在世，也會贊同現在的做法。六四 鎮壓，即足證鄧捍衛中共政權的決心和意志。

但即使如此，有兩點區別可以肯定：其一，鄧不會歌讚文革苦難。當年訪美國宴上，有同桌女士提到她訪中時遇到一位下放勞改的教授，跟她講述在農村接受農民再教育 如何快樂，鄧聞言色變：「那位教授在撒謊」。

其二，作為久經歷練、慧眼獨具的實用主義戰略家，鄧不會輕易被假象欺騙，真以為東升西降；在港台、中美等國內外問題上，他會更自信、看得更深更遠，選對朋友，信守承諾。