Made in China的招牌褪色了嗎？

在桃園國際機場的免稅店看到一個法國品牌的專賣店。這是名牌包裡一般人比較負擔得起的一種。主體是尼龍，僅提手以及拉鍊上的覆蓋設計是皮質，整體很輕，可以折疊，色彩又斑斕，一直很受喜愛。朋友圈都承認，它品名下頭那個Paris是最大吸引，肩上背著法國時尚的榮耀。

不過，免稅店店員直截了當說，這美麗的粉紅包並不是法國做的，而是Made in China。因為法國人工實在太貴了。

回台灣前已覺Made in China是買禮物送人無可避免的選擇；沒想到要從台灣買禮物回加州，即使中國飽受貿易阻攔，Made in China依然出現在無數的衣領後方、隱藏在好穿又便宜的步鞋鞋底。

紐約時報播客推出一集「何以從中國製造演變成墨西哥 製造」，卻談及中國廠商到墨西哥東北部「新萊昂（Nuevo Leon）州」投資設廠已蔚然成風。「中國價格（China price） 」的優勢終將褪色，總要有新的策略。

首府為芒特瑞（Monterrey）的新萊昂是你我必將常聽到的地名，它和德州 有極窄的接壤處，兩國靠Rio Grande河上的大橋連接，過了橋，新萊昂州產品就進入德州的Laredo，順利到達美國。所需不過數小時。

紐時的記者古德曼說，去年10月經由德州Laredo進美國的貨，比起由洛杉磯港或長堤進來的都要多。

中國曾是世界的工廠，但走了個敵視中國的川普又來了把全世界都快整垮的Covid，世界工廠 飽受打擊。最大顧客向來是美國，廠家想到：何必大老遠在中國製造再大老遠運來美國？ 疫情時貨櫃大漲，把大家都急壞，想要從最靠近美國市場處製造、出貨，又不必承受美國員工工資高、難對付的代價，墨西哥成為最佳的替代方案。

已28家中國廠商投注數十億資金在新萊昂州深耕新希望。家具製造商「敏華控股」打算投下3億美元。敏華是日產3600組沙發的大咖，先後到泰國、越南，乃至戰前的烏克蘭設廠，如今更來到美國的南門口。「山不過來，我過去」 ，要賣家具給美國人，不投資行嗎？

墨西哥的好處是和美國及加拿大簽有北美自由貿易協議，這就打通任督二脈；人工高於中國的部份可拿運輸過程省下的錢來沖銷， 都是吸引。對美國來說，就在墨西哥製造也轉身幫到自己的製造業和整體經濟發展。讓墨西哥經濟好起來，老墨自己在家裡有錢可賺，也間接解決非法移民潛往美國的大難題。

如意算盤不能打太早，有許多周邊問題要克服。墨西哥不像中國，有著上下游成熟的協力廠商可配合，這也是中國必定不會從世界工廠老大被下架的原因。再說，墨西哥工人必然有其管理上的挑戰。但話說在前頭，將來你買的東西全被Made in Mexico 所淹沒，可別太驚嚇。